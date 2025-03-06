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В заявлении Макрона о России много неточностей, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.03.2025
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13:04 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/makron-2003382486.html
В заявлении Макрона о России много неточностей, заявили в Кремле
В заявлении Макрона о России много неточностей, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.03.2025
В заявлении Макрона о России много неточностей, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о том, что РФ стала врагом Франции, много неточностей. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:04:00+03:00
2025-03-06T13:04:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о том, что РФ стала врагом Франции, много неточностей. Ранее Макрон во время выступления, которое транслировалось по каналу BFMTV, заявил, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Макрон добавил, что Россия, по его мнению, представляет угрозу для Европы в воздухе, в социальных сетях и в киберпространстве. Он также выступил с утверждением, что Россия "продолжает перевооружаться". "При всем уважении, можно сказать, что там много неточностей, дипломатически говоря. Тут говорится о том, что Россия стала чуть ли не врагом, не противником Франции. Но ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО постоянно подкрадывалась, даже шагала семимильными шагами в сторону российских границ. Господин президент ничего об этом не сказал. И не упомянул господин президент о законных озабоченностях и страхах России в этой связи, и необходимости для России принимать ответные меры", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Макрона.
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в мире, россия, франция, европа, эммануэль макрон, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, Франция, Европа, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, НАТО
В заявлении Макрона о России много неточностей, заявили в Кремле

Песков: в заявлении Макрона о России много неточностей

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о том, что РФ стала врагом Франции, много неточностей.
Ранее Макрон во время выступления, которое транслировалось по каналу BFMTV, заявил, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Макрон добавил, что Россия, по его мнению, представляет угрозу для Европы в воздухе, в социальных сетях и в киберпространстве. Он также выступил с утверждением, что Россия "продолжает перевооружаться".
"При всем уважении, можно сказать, что там много неточностей, дипломатически говоря. Тут говорится о том, что Россия стала чуть ли не врагом, не противником Франции. Но ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО постоянно подкрадывалась, даже шагала семимильными шагами в сторону российских границ. Господин президент ничего об этом не сказал. И не упомянул господин президент о законных озабоченностях и страхах России в этой связи, и необходимости для России принимать ответные меры", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Макрона.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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