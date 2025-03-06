https://ria.ru/20250306/makron-2003380875.html
В Кремле отреагировали на заявление Макрона о российской угрозе
В Кремле отреагировали на заявление Макрона о российской угрозе - РИА Новости, 06.03.2025
В Кремле отреагировали на заявление Макрона о российской угрозе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что РФ стала угрозой для... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T12:57:00+03:00
2025-03-06T12:57:00+03:00
2025-03-06T13:13:00+03:00
россия
эммануэль макрон
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что РФ стала угрозой для Европы.Французский президент Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО."Выступление, действительно, чрезвычайно конфронтационное", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Макрона.Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250306/zaharova-2003364928.html
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россия, эммануэль макрон, дмитрий песков, евросоюз, нато, владимир путин, европа, франция, в мире
Россия, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Евросоюз, НАТО, Владимир Путин, Европа, Франция, В мире
В Кремле отреагировали на заявление Макрона о российской угрозе
Песков назвал заявление Макрона о российской угрозе чрезвычайно конфронтационным