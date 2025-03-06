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Politico: Макрон и Стармер вынуждены действовать в обход ЕС - РИА Новости, 06.03.2025
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12:07 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/makron-2003370692.html
Politico: Макрон и Стармер вынуждены действовать в обход ЕС
Politico: Макрон и Стармер вынуждены действовать в обход ЕС - РИА Новости, 06.03.2025
Politico: Макрон и Стармер вынуждены действовать в обход ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер вынуждены действовать "в обход ЕС" по вопросам поддержки Киева из-за позиции... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T12:07:00+03:00
2025-03-06T12:07:00+03:00
в мире
украина
киев
венгрия
эммануэль макрон
дональд трамп
кир стармер
евросоюз
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер вынуждены действовать "в обход ЕС" по вопросам поддержки Киева из-за позиции Венгрии, которая может заблокировать совместные решения блока на саммите Евросовета в четверг, сообщает издание Politico. Агентство Блумберг ранее передавало, что во вторник в ходе закрытого обсуждения с посланниками ЕС Венгрия поставила под сомнение планы по финансированию расходов блока на оборону, выразив, в частности, серьезные опасения по поводу планов о совместном заимствовании средств. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, как подчеркивает агентство, ранее дал понять, что готов наложить вето на совместное заявление на экстренном саммите ЕС в четверг. "Дипломаты ЕС уже меньше надеются на какие-либо значительные прорывы на экстренном саммите Евросовета в Брюсселе на этой неделе из-за возражений Венгрии по поводу дальнейшей помощи Украине. Вместо этого Стармеру и Макрону приходится действовать в обход ЕС в особых дипломатических форматах, привлекая такие страны, как Турция и Канада, демонстративно не приглашая пророссийских лидеров ЕС", - говорится в публикации издания. Как отмечает Politico, это происходит на фоне якобы попыток администрации президента США Дональда Трампа "разрушить" ЕС. По мнению издания, приостановка США военной помощи Украине спровоцировала в Евросоюзе кризис безопасности, который обнаружил "потенциально смертельные трещины" в единстве блока. При этом, подчеркивает издание, Евросовет демонстрирует чрезмерную разобщенность и нехватку сноровки, чтобы отреагировать на приостановку поставок помощи Киеву. Ранее газета Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что британский и французский лидеры готовы поехать в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить план урегулирования на Украине. Официальный представитель французского кабмина Софи Прима заявила, что такая возможность рассматривается, но позднее Елисейский дворец опроверг слова о визите Макрона с Зеленским и Стармером в США. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. В четверг в Брюсселе пройдет внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Украине на фоне деградации отношений Киева и Вашингтона. Ранее западные СМИ сообщали, что на внеочередном саммите лидеры ЕС обсудят источники финансирования обороны. В воскресенье глава Евросовета Антониу Кошта подтвердил проведение саммита, пообещав плотно работать с Еврокомиссией и государствами-членами ЕС, чтобы 6 марта иметь возможность принять конкретные решения.
https://ria.ru/20250305/orban-2003292010.html
https://ria.ru/20250306/azarov-2003361715.html
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в мире, украина, киев, венгрия, эммануэль макрон, дональд трамп, кир стармер, евросоюз, евросовет
В мире, Украина, Киев, Венгрия, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Кир Стармер, Евросоюз, Евросовет
Politico: Макрон и Стармер вынуждены действовать в обход ЕС

Politico: Макрон и Стармер вынуждены действовать в обход ЕС из-за Венгрии

© Fotolia / jorisvo Флаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер вынуждены действовать "в обход ЕС" по вопросам поддержки Киева из-за позиции Венгрии, которая может заблокировать совместные решения блока на саммите Евросовета в четверг, сообщает издание Politico.
Агентство Блумберг ранее передавало, что во вторник в ходе закрытого обсуждения с посланниками ЕС Венгрия поставила под сомнение планы по финансированию расходов блока на оборону, выразив, в частности, серьезные опасения по поводу планов о совместном заимствовании средств. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, как подчеркивает агентство, ранее дал понять, что готов наложить вето на совместное заявление на экстренном саммите ЕС в четверг.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Орбан обратится с вопросом к Макрону из-за помощи Украине
5 марта, 20:14
"Дипломаты ЕС уже меньше надеются на какие-либо значительные прорывы на экстренном саммите Евросовета в Брюсселе на этой неделе из-за возражений Венгрии по поводу дальнейшей помощи Украине. Вместо этого Стармеру и Макрону приходится действовать в обход ЕС в особых дипломатических форматах, привлекая такие страны, как Турция и Канада, демонстративно не приглашая пророссийских лидеров ЕС", - говорится в публикации издания.
Как отмечает Politico, это происходит на фоне якобы попыток администрации президента США Дональда Трампа "разрушить" ЕС. По мнению издания, приостановка США военной помощи Украине спровоцировала в Евросоюзе кризис безопасности, который обнаружил "потенциально смертельные трещины" в единстве блока.
При этом, подчеркивает издание, Евросовет демонстрирует чрезмерную разобщенность и нехватку сноровки, чтобы отреагировать на приостановку поставок помощи Киеву.
Визит Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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Ранее газета Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что британский и французский лидеры готовы поехать в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить план урегулирования на Украине. Официальный представитель французского кабмина Софи Прима заявила, что такая возможность рассматривается, но позднее Елисейский дворец опроверг слова о визите Макрона с Зеленским и Стармером в США.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения.
В четверг в Брюсселе пройдет внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Украине на фоне деградации отношений Киева и Вашингтона. Ранее западные СМИ сообщали, что на внеочередном саммите лидеры ЕС обсудят источники финансирования обороны. В воскресенье глава Евросовета Антониу Кошта подтвердил проведение саммита, пообещав плотно работать с Еврокомиссией и государствами-членами ЕС, чтобы 6 марта иметь возможность принять конкретные решения.
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В миреУкраинаКиевВенгрияЭммануэль МакронДональд ТрампКир СтармерЕвросоюзЕвросовет
 
 
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