Во Франции заявили, что Макрон пугает граждан "российской угрозой"
Политик Филиппо: Макрон хочет войны и пугает французов российской угрозой
Эмманюэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 6 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет продолжения конфликта на Украине и запугивает французов "российской угрозой ", считает лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Леденящая душу речь Макрона сегодня вечером! Этот человек хочет войны. Он чрезмерно драматизирует, чтобы подготовить французов к чему-то очень грязному", - заявил политик в Х.
По его словам, отправка войск на Украину, которой не хотят французские граждане, станет "преступлением против мира" и "надолго усугубит ситуацию".
Согласно Филиппо, Макрон одержим "российской угрозой" и видит её повсюду, "не брезгуя даже повторением фейков о российском вмешательстве в выборы в Румынии".
Комментируя обращение Макрона к нации, он отметил, что "хуже всего следующее": "на Украине будет много войск", мы движемся к "обороне Европы", это первый шаг к европейской армии.
"Он "открывает дискуссию о ядерном сдерживании" для всего ЕС, он говорит о "частном финансировании" обороны, то есть сбережениях, которые будут отобраны".
"Он хочет войны. Он хочет весь ЕС, а не Францию, он чрезвычайно опасен. Его отставка необходима", - заключил политик.
Ранее Макрон в обращении к французам заявил, что "Россия стала угрозой для Франции и ЕС".
Он сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. Он также заявил, что Франция на будущей неделе соберет главнокомандующих армиями стран ЕС, которые хотят участвовать в мирной операции для гарантий безопасности Украины.
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