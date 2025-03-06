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Во Франции заявили, что Макрон пугает граждан "российской угрозой" - РИА Новости, 06.03.2025
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01:22 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/makron-2003317479.html
Во Франции заявили, что Макрон пугает граждан "российской угрозой"
Во Франции заявили, что Макрон пугает граждан "российской угрозой" - РИА Новости, 06.03.2025
Во Франции заявили, что Макрон пугает граждан "российской угрозой"
Президент Франции Эммануэль Макрон хочет продолжения конфликта на Украине и запугивает французов "российской угрозой ", считает лидер партии "Патриоты" Флориан... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T01:22:00+03:00
2025-03-06T01:22:00+03:00
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ПАРИЖ, 6 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет продолжения конфликта на Украине и запугивает французов "российской угрозой ", считает лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Леденящая душу речь Макрона сегодня вечером! Этот человек хочет войны. Он чрезмерно драматизирует, чтобы подготовить французов к чему-то очень грязному", - заявил политик в Х. По его словам, отправка войск на Украину, которой не хотят французские граждане, станет "преступлением против мира" и "надолго усугубит ситуацию". Согласно Филиппо, Макрон одержим "российской угрозой" и видит её повсюду, "не брезгуя даже повторением фейков о российском вмешательстве в выборы в Румынии". Комментируя обращение Макрона к нации, он отметил, что "хуже всего следующее": "на Украине будет много войск", мы движемся к "обороне Европы", это первый шаг к европейской армии. "Он "открывает дискуссию о ядерном сдерживании" для всего ЕС, он говорит о "частном финансировании" обороны, то есть сбережениях, которые будут отобраны". "Он хочет войны. Он хочет весь ЕС, а не Францию, он чрезвычайно опасен. Его отставка необходима", - заключил политик. Ранее Макрон в обращении к французам заявил, что "Россия стала угрозой для Франции и ЕС". Он сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. Он также заявил, что Франция на будущей неделе соберет главнокомандующих армиями стран ЕС, которые хотят участвовать в мирной операции для гарантий безопасности Украины.
https://ria.ru/20250306/makron-2003314541.html
https://ria.ru/20250305/orban-2003292010.html
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в мире, украина, франция, эммануэль макрон, флориан филиппо, евросоюз
В мире, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Евросоюз
Во Франции заявили, что Макрон пугает граждан "российской угрозой"

Политик Филиппо: Макрон хочет войны и пугает французов российской угрозой

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЭмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эмманюэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 6 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет продолжения конфликта на Украине и запугивает французов "российской угрозой ", считает лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Леденящая душу речь Макрона сегодня вечером! Этот человек хочет войны. Он чрезмерно драматизирует, чтобы подготовить французов к чему-то очень грязному", - заявил политик в Х.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Размахивающий ядерной дубинкой Макрон жалок, считает российский сенатор
00:47
По его словам, отправка войск на Украину, которой не хотят французские граждане, станет "преступлением против мира" и "надолго усугубит ситуацию".
Согласно Филиппо, Макрон одержим "российской угрозой" и видит её повсюду, "не брезгуя даже повторением фейков о российском вмешательстве в выборы в Румынии".
Комментируя обращение Макрона к нации, он отметил, что "хуже всего следующее": "на Украине будет много войск", мы движемся к "обороне Европы", это первый шаг к европейской армии.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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Вчера, 20:14
"Он "открывает дискуссию о ядерном сдерживании" для всего ЕС, он говорит о "частном финансировании" обороны, то есть сбережениях, которые будут отобраны".
"Он хочет войны. Он хочет весь ЕС, а не Францию, он чрезвычайно опасен. Его отставка необходима", - заключил политик.
Ранее Макрон в обращении к французам заявил, что "Россия стала угрозой для Франции и ЕС".
Он сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. Он также заявил, что Франция на будущей неделе соберет главнокомандующих армиями стран ЕС, которые хотят участвовать в мирной операции для гарантий безопасности Украины.
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"Безумие": Ле Пен высказалась об идее Макрона по Украине
3 марта, 20:58
 
В миреУкраинаФранцияЭммануэль МакронФлориан ФилиппоЕвросоюз
 
 
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