https://ria.ru/20250306/lugansk-2003510353.html

В Луганске при детонации дрона пострадали два человека

В Луганске при детонации дрона пострадали два человека - РИА Новости, 06.03.2025

В Луганске при детонации дрона пострадали два человека

Два человека пострадали от детонации БПЛА ВСУ в Луганске, сообщили в Telegram-канале правительства ЛНР. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T23:03:00+03:00

2025-03-06T23:03:00+03:00

2025-03-06T23:21:00+03:00

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ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Два человека пострадали от детонации БПЛА ВСУ в Луганске, сообщили в Telegram-канале правительства ЛНР.Ранее силовые структуры сообщили РИА Новости, что в четверг вечером над городом Счастье в ЛНР было сбито пять БПЛА ВСУ, еще три - над Раевкой и один - над Луганском."В результате детонации вражеского беспилотника над гаражным кооперативом в квартале Мирный в Луганске пострадали двое мирных жителей", - говорится в сообщении.По данным министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, один из пострадавших в тяжелом состоянии, состояние еще одного медиками оценивается как средней степени тяжести."Оба пострадавших госпитализированы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241025/miroshnik-1980190949.html

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луганск, луганская народная республика, происшествия