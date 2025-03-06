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В Луганске при детонации дрона пострадали два человека
В Луганске при детонации дрона пострадали два человека - РИА Новости, 06.03.2025
В Луганске при детонации дрона пострадали два человека
Два человека пострадали от детонации БПЛА ВСУ в Луганске, сообщили в Telegram-канале правительства ЛНР. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T23:03:00+03:00
2025-03-06T23:03:00+03:00
2025-03-06T23:21:00+03:00
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ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Два человека пострадали от детонации БПЛА ВСУ в Луганске, сообщили в Telegram-канале правительства ЛНР.Ранее силовые структуры сообщили РИА Новости, что в четверг вечером над городом Счастье в ЛНР было сбито пять БПЛА ВСУ, еще три - над Раевкой и один - над Луганском."В результате детонации вражеского беспилотника над гаражным кооперативом в квартале Мирный в Луганске пострадали двое мирных жителей", - говорится в сообщении.По данным министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, один из пострадавших в тяжелом состоянии, состояние еще одного медиками оценивается как средней степени тяжести."Оба пострадавших госпитализированы", - говорится в сообщении.
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луганск, луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Луганская Народная Республика, Происшествия
В Луганске при детонации дрона пострадали два человека
В Луганске при детонации БПЛА над гражданским кооперативом пострадали 2 человека