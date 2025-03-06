Рейтинг@Mail.ru
В Луганске при детонации дрона пострадали два человека - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:03 06.03.2025 (обновлено: 23:21 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/lugansk-2003510353.html
В Луганске при детонации дрона пострадали два человека
В Луганске при детонации дрона пострадали два человека - РИА Новости, 06.03.2025
В Луганске при детонации дрона пострадали два человека
Два человека пострадали от детонации БПЛА ВСУ в Луганске, сообщили в Telegram-канале правительства ЛНР. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T23:03:00+03:00
2025-03-06T23:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганск
луганская народная республика
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Два человека пострадали от детонации БПЛА ВСУ в Луганске, сообщили в Telegram-канале правительства ЛНР.Ранее силовые структуры сообщили РИА Новости, что в четверг вечером над городом Счастье в ЛНР было сбито пять БПЛА ВСУ, еще три - над Раевкой и один - над Луганском."В результате детонации вражеского беспилотника над гаражным кооперативом в квартале Мирный в Луганске пострадали двое мирных жителей", - говорится в сообщении.По данным министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, один из пострадавших в тяжелом состоянии, состояние еще одного медиками оценивается как средней степени тяжести."Оба пострадавших госпитализированы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241025/miroshnik-1980190949.html
луганск
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганск, луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Луганская Народная Республика, Происшествия
В Луганске при детонации дрона пострадали два человека

В Луганске при детонации БПЛА над гражданским кооперативом пострадали 2 человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Два человека пострадали от детонации БПЛА ВСУ в Луганске, сообщили в Telegram-канале правительства ЛНР.
Ранее силовые структуры сообщили РИА Новости, что в четверг вечером над городом Счастье в ЛНР было сбито пять БПЛА ВСУ, еще три - над Раевкой и один - над Луганском.
"В результате детонации вражеского беспилотника над гаражным кооперативом в квартале Мирный в Луганске пострадали двое мирных жителей", - говорится в сообщении.
По данным министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, один из пострадавших в тяжелом состоянии, состояние еще одного медиками оценивается как средней степени тяжести.
"Оба пострадавших госпитализированы", - говорится в сообщении.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Мирошник рассказал о погибших при украинских атаках на Россию в 2024 году
25 октября 2024, 23:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганскЛуганская Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала