https://ria.ru/20250306/lekarstva-2003374263.html
Орловская область направила лекарства в военный госпиталь Луганска
Орловская область направила лекарства в военный госпиталь Луганска - РИА Новости, 06.03.2025
Орловская область направила лекарства в военный госпиталь Луганска
Орловская область направила в военный госпиталь Луганска медицинские препараты, перевязочные материалы, одежду для бойцов и подарки к 8 Марта для... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T12:19:00+03:00
2025-03-06T12:19:00+03:00
2025-03-06T12:19:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Орловская область направила в военный госпиталь Луганска медицинские препараты, перевязочные материалы, одежду для бойцов и подарки к 8 Марта для женщин-медиков, сообщили в пресс-службе Орловского областного совета народных депутатов. "В один из военных госпиталей Луганска отправлен очередной гуманитарный груз. В состав груза вошли медицинские инструменты, препараты и перевязочные материалы, средства гигиены и одежда для бойцов, проходящих лечение. Кроме этого, в госпиталь доставят сушильную машину, утеплитель и постельное белье, чайные наборы и сладости, а также презенты для женщин-медиков в преддверии празднования Международного женского дня", – говорится в сообщении. Как уточняется, груз сформирован коллективом Покровской районной больницы по запросу орловчанки Елены, которая заключила контракт с Минобороны РФ и сейчас лечит бойцов в госпитале. К сбору присоединились ученики лицея №4 города Орла, в котором учится сын Елены, волонтерская группа "Покровские швеи", депутаты областного и городского советов, а также предприниматель Рада Евсеева. Отмечается, что сопровождает доставку помощи первый заместитель председателя Орловского областного совета народных депутатов Михаил Вдовин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганск, орловская область, орел, министерство обороны рф (минобороны рф), сво
Надежные люди, Луганск, Орловская область, Орел, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), СВО
Орловская область направила лекарства в военный госпиталь Луганска
Орловская область направила в госпиталь Луганска лекарства и подарки к 8 Марта
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Орловская область направила в военный госпиталь Луганска медицинские препараты, перевязочные материалы, одежду для бойцов и подарки к 8 Марта для женщин-медиков, сообщили в пресс-службе Орловского областного совета народных депутатов.
"В один из военных госпиталей Луганска отправлен очередной гуманитарный груз. В состав груза вошли медицинские инструменты, препараты и перевязочные материалы, средства гигиены и одежда для бойцов, проходящих лечение. Кроме этого, в госпиталь доставят сушильную машину, утеплитель и постельное белье, чайные наборы и сладости, а также презенты для женщин-медиков в преддверии празднования Международного женского дня", – говорится в сообщении.
Как уточняется, груз сформирован коллективом Покровской районной больницы по запросу орловчанки Елены, которая заключила контракт с Минобороны РФ и сейчас лечит бойцов в госпитале. К сбору присоединились ученики лицея №4 города Орла, в котором учится сын Елены, волонтерская группа "Покровские швеи", депутаты областного и городского советов, а также предприниматель Рада Евсеева.
Отмечается, что сопровождает доставку помощи первый заместитель председателя Орловского областного совета народных депутатов Михаил Вдовин.