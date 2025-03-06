https://ria.ru/20250306/lekarstva-2003374263.html

Орловская область направила лекарства в военный госпиталь Луганска

Орловская область направила лекарства в военный госпиталь Луганска - РИА Новости, 06.03.2025

Орловская область направила лекарства в военный госпиталь Луганска

Орловская область направила в военный госпиталь Луганска медицинские препараты, перевязочные материалы, одежду для бойцов и подарки к 8 Марта для... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T12:19:00+03:00

2025-03-06T12:19:00+03:00

2025-03-06T12:19:00+03:00

надежные люди

луганск

орловская область

орел

министерство обороны рф (минобороны рф)

сво

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Орловская область направила в военный госпиталь Луганска медицинские препараты, перевязочные материалы, одежду для бойцов и подарки к 8 Марта для женщин-медиков, сообщили в пресс-службе Орловского областного совета народных депутатов. "В один из военных госпиталей Луганска отправлен очередной гуманитарный груз. В состав груза вошли медицинские инструменты, препараты и перевязочные материалы, средства гигиены и одежда для бойцов, проходящих лечение. Кроме этого, в госпиталь доставят сушильную машину, утеплитель и постельное белье, чайные наборы и сладости, а также презенты для женщин-медиков в преддверии празднования Международного женского дня", – говорится в сообщении. Как уточняется, груз сформирован коллективом Покровской районной больницы по запросу орловчанки Елены, которая заключила контракт с Минобороны РФ и сейчас лечит бойцов в госпитале. К сбору присоединились ученики лицея №4 города Орла, в котором учится сын Елены, волонтерская группа "Покровские швеи", депутаты областного и городского советов, а также предприниматель Рада Евсеева. Отмечается, что сопровождает доставку помощи первый заместитель председателя Орловского областного совета народных депутатов Михаил Вдовин.

https://ria.ru/20250306/sotrudnik-2003357153.html

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орловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

луганск, орловская область, орел, министерство обороны рф (минобороны рф), сво