https://ria.ru/20250306/lavrov-2003395226.html
Лавров: вторая встреча глав МИД форума Россия — Африка пройдет в этом году
Лавров: вторая встреча глав МИД форума Россия — Африка пройдет в этом году - РИА Новости, 06.03.2025
Лавров: вторая встреча глав МИД форума Россия — Африка пройдет в этом году
Вторая встреча глав МИД форума Россия-Африка пройдет в этом году в одной из африканских стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:55:00+03:00
2025-03-06T13:55:00+03:00
2025-03-06T13:55:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Вторая встреча глав МИД форума Россия-Африка пройдет в этом году в одной из африканских стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Третий саммит Россия-Африка готовится на 2026 год. В этом году мы должны провести второй министерский форум в одной из африканских стран", - сказал Лавров по итогам переговоров с зимбабвийским коллегой. Министр добавил, что Россия продолжит наращивать содействие странам региона, в том числе в повышении боеспособности национальных вооруженных сил, подготовке военнослужащих, укреплению органов безопасности, правоохранительных органов, чтобы повысить способность Африки бороться с угрозами терроризма, наркотрафика, различной преступности.
https://ria.ru/20250220/afrika-2000457364.html
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сергей лавров, россия, африка, в мире
Сергей Лавров, Россия, Африка, В мире
Лавров: вторая встреча глав МИД форума Россия — Африка пройдет в этом году
Сергей Лавров: вторая встреча глав МИД форума Россия — Африка пройдет в 2025 г