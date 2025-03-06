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Лавров: остановка военной помощи Украине поможет быстро остановить конфликт - РИА Новости, 06.03.2025
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12:46 06.03.2025 (обновлено: 14:40 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/lavrov-2003378724.html
Лавров: остановка военной помощи Украине поможет быстро остановить конфликт
Лавров: остановка военной помощи Украине поможет быстро остановить конфликт - РИА Новости, 06.03.2025
Лавров: остановка военной помощи Украине поможет быстро остановить конфликт
Приостановка военной помощи Украине со стороны США может помочь быстро остановить украинский конфликт, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T12:46:00+03:00
2025-03-06T14:40:00+03:00
сша
украина
в мире
сергей лавров
жозеп боррель
россия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Приостановка военной помощи Украине со стороны США может помочь быстро остановить украинский конфликт, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Уже не раз говорили, что прав был бывший глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, когда заявлял, в свойственной ему манере, что конфликт на Украине можно остановить очень быстро, за две недели, стоит лишь прекратить поставки военной помощи украинскому режиму. Это ответ на ваш вопрос. Мы согласны с такой оценкой (Борреля - ред.). Другое дело, что Жозеп Боррель тут же добавлял, что этого делать ни в коем случае нельзя, потому что сначала надо нанести России стратегическое поражение, а потом уже диктовать ей условия мира", - сказал Лавров журналистам, отвечая на вопрос, как в РФ отнеслись к решению США по военной помощи Украине."Наивность подобного рода высказываний понятна. Но и сменщица господина Борреля, забыл ее фамилию, придерживается той же самой логики. И этой логики придерживается большинство европейских стран, к моему..., хотя уже пора перестать изумляться их поведению", - добавил Лавров.
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сша, украина, в мире, сергей лавров, жозеп боррель, россия
США, Украина, В мире, Сергей Лавров, Жозеп Боррель, Россия
Лавров: остановка военной помощи Украине поможет быстро остановить конфликт

Лавров: остановка военной помощи США Украине поможет быстро остановить конфликт

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Лавров
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Приостановка военной помощи Украине со стороны США может помочь быстро остановить украинский конфликт, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Уже не раз говорили, что прав был бывший глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, когда заявлял, в свойственной ему манере, что конфликт на Украине можно остановить очень быстро, за две недели, стоит лишь прекратить поставки военной помощи украинскому режиму. Это ответ на ваш вопрос. Мы согласны с такой оценкой (Борреля - ред.). Другое дело, что Жозеп Боррель тут же добавлял, что этого делать ни в коем случае нельзя, потому что сначала надо нанести России стратегическое поражение, а потом уже диктовать ей условия мира", - сказал Лавров журналистам, отвечая на вопрос, как в РФ отнеслись к решению США по военной помощи Украине.
"Наивность подобного рода высказываний понятна. Но и сменщица господина Борреля, забыл ее фамилию, придерживается той же самой логики. И этой логики придерживается большинство европейских стран, к моему..., хотя уже пора перестать изумляться их поведению", - добавил Лавров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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Вчера, 12:56
 
СШАУкраинаВ миреСергей ЛавровЖозеп БоррельРоссия
 
 
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