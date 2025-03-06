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Анастасия Краттли. Биография представителя российского бизнес-сообщества

Анастасия Краттли. Биография представителя российского бизнес-сообщества - РИА Новости, 06.03.2025

Анастасия Краттли. Биография представителя российского бизнес-сообщества

Анастасия Алексеевна Краттли – представитель российского бизнес-сообщества. Совместно с партнером основала сеть цветочных салонов, магазин товаров для... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T16:12:00+03:00

2025-03-06T16:12:00+03:00

2025-03-06T16:12:00+03:00

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Анастасия Алексеевна Краттли – представитель российского бизнес-сообщества. Совместно с партнером основала сеть цветочных салонов, магазин товаров для интерьера, архитектурно-дизайнерское бюро. Оказывает поддержку благотворительным проектам.ОбразованиеАнастасия Алексеевна Краттли родилась в 1988 году.В 2009 году окончила Кубанский государственный университет, где изучала менеджмент организаций.В 2018 году Анастасия Краттли прослушала курс лекций по дизайну в Лондоне. В последующие два года освоила различные программы в Московской школе управления "Сколково".Первый бизнесВ 2009 году Анастасия Краттли начала подготовку к запуску цветочного бизнеса в Краснодаре. Через год совместно с партнером открыла магазин "Шипы & Розы".На начальном этапе развития дела Анастасия Краттли взяла на себя не только общее планирование ведения бизнеса, но и обеспечение функционирования магазина: посещение цветочных баз и закупку товара, составление букетов для заказчиков, расширение клиентской базы. В дальнейшем бизнес-партнеры развивали онлайн-продажи и набирали команду опытных флористов.Их компания первой на краснодарском рынке флористики предложила комплексную маркетинговую стратегию: команда, работавшая в цветочном бутике Анастасии Краттли, смогла предложить качественный товар и широкий выбор упаковочных материалов, а также разработать стандарты обслуживания клиентов и запустить активную кампанию по продвижению бренда.В результате продуманного маркетинга бизнес вырос до шести точек продаж. В настоящее время в сети бутиков представлен широкий ассортимент цветов от ведущих производителей. Такое стало возможным благодаря налаживанию логистики поставок и совершенствованию схемы хранения скоропортящегося товара.По словам Анастасии Краттли, успеху в цветочном бизнесе способствовал также серьезный подход компании к организации рабочих процессов. Прежде всего в "Шипах & Розах" был собран крупный финансовый отдел, который еще до появления специализированных инструментов самостоятельно создал систему поштучного учета цветов на платформе 1С. Кроме того, в компании были внедрены прозрачные процедуры найма сотрудников, предоставлен им полный социальный пакет, что не могло не сказаться на росте продаж.Магазин мебели и товаров для интерьераВ 2012 году во время рабочей поездки в Китай Анастасия Краттли определила перспективное направление для нового бизнеса – салон мебели и интерьера. Совместно с партнером Краттли создала магазин White House Concept Store. Вместе с командой разработала дизайн бутика и каталоги продукции, не прибегая к помощи сторонних специалистов.Бизнес постепенно расширялся за счет увеличения ассортимента предлагаемых товаров и разработки оптимального способа грузоперевозок из КНР. Предложенные в шоуруме предметы мебели и интерьера стали пользоваться спросом в профессиональной среде дизайнеров, которые впоследствии сформировали значительную часть клиентской базы.Бюро AA PartnersАнастасия Краттли совместно с партнером основала архитектурно-дизайнерское бюро AA Partners. Компания стартовала с масштабного проекта – создания дизайн-концепции "Казино Сочи". При ее разработке команда следовала принципу уникальности каждого пространства. Особое внимание было уделено художественному оформлению интерьеров. Заведение открыло свои двери в январе 2017 года.За годы работы портфолио AA Partners пополнилось более чем 50 различными проектами, охватывающими гостиничный бизнес, ресторанную индустрию, строительство торговых помещений и индивидуальных жилых домов.Особое место занимает винодельня Chateau de Talu в Геленджике. Компания полностью курировала весь процесс разработки архитектурного проекта – от идеи до ее воплощения. Для создания атмосферы французского шато сотрудники бюро отбирали антикварные предметы интерьера на специализированных европейских площадках.Крупнейшим объектом, над которым работали Анастасия Краттли и ее студия, стал комплекс Mantera Supreme Seaside – отель с апартаментами, расположенный на территории площадью шесть гектаров. Команде удалось так спроектировать 400 номеров гостиницы, чтобы обеспечить постояльцам максимальный уровень комфорта и возможность выбора видовых характеристик. По задумке архитекторов основное здание отеля напоминает формой парящую птицу, что стало своеобразной отсылкой к орнитологическому парку в Имеретинской низменности. Сотрудники бюро также продумали внутренний облик здания – ими были разработаны предметы мебели, представленные в комплексе.Помимо сооружения новых объектов, компания под руководством Анастасии Краттли занимается реновацией отелей. Среди работ в этом профиле – "Риксос Красная Поляна Сочи", Mantera Resort & Congress в "Сириусе" и несколько гостиниц в Красной Поляне. Кроме того, в портфолио бюро представлены более 20 проектов, связанных с постройкой частных домов в России и за рубежом.В настоящее время AA Partners активно наращивает взаимодействие с отечественными поставщиками, поскольку качество и объемы российского производства постоянно растут. В РФ компания сотрудничает более чем с 150 мебельными фабриками и имеет базу из примерно 1,5 тысячи сотрудников подрядных организаций.Благотворительные инициативыБиография Анастасии Краттли также включает благотворительную деятельность. В частности, она готовит к открытию инклюзивную кофейню "Опен пипл", где будут трудоустроены люди с расстройствами аутистического спектра. Это расширит возможности для социальной адаптации таких работников, даст им шанс освоить новые профессии и самостоятельно зарабатывать.Анастасия Краттли также участвует в организации горнолыжного лагеря "Снежный драйв", где подростки с ограниченными двигательными возможностями под руководством медперсонала и спортивных инструкторов занимаются зимними видами спорта.Более пяти лет сотрудничает с волонтерским движением "Добрые руки Краснодар".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, бизнес