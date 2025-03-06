https://ria.ru/20250306/koreya-2003441339.html
Момент падения бомб в Южной Корее попал на видео
Момент падения бомб в Южной Корее попал на видео - РИА Новости, 06.03.2025
Момент падения бомб в Южной Корее попал на видео
Момент падения авиабомб на деревню в Южной Корее попал на видео. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T16:56:00+03:00
2025-03-06T16:56:00+03:00
2025-03-06T16:57:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Момент падения авиабомб на деревню в Южной Корее попал на видео.Инцидент произошел в четверг в районе полигона Сынчжин в городе Пхочхон, провинции Кёнгидо, где проходили совместные учения Южной Кореи и США с участием ВВС, сухопутных войск Республики Корея и дислоцированных в стране американских войск.Восемь бомб MK-82, по четыре с двух истребителей KF-16 ВВС Республики Корея, упали за пределами полигона. Все они разорвались. Одна упала на деревню Ногок в районе города Пхочхон в шести километрах от полигона Сынчжин. В результате инцидента на данный момент пострадали 15 человек, в том числе двое военных. Два человека получили тяжелые травмы. Падение бомбы также повредило пять жилых домов, один склад, церковь, теплицу и грузовой автомобиль.ВВС сформировали комиссию по расследованию инцидента и оценке ущерба.
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Южнокорейский истребитель по ошибке сбросил бомбы на жилые дома
Южнокорейский истребитель по ошибке сбросил бомбы на жилые дома
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в мире, южная корея, сша
Момент падения бомб в Южной Корее попал на видео
Видеорегистратор зафиксировал падение бомбы в деревне в Южной Корее