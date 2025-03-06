МИД Китая назвал обвинения в хакерских атаках со стороны США лицемерием
Линь Цзянь назвал обвинения в хакерских атаках со стороны США лицемерием
Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 6 мар - РИА Новости. Обвинения в хакерских атаках в адрес Китая со стороны США - проявление лицемерия и двойных стандартов, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Ранее пресс-служба американского минюста сообщила, что 12 граждан Китая задержаны в США якобы за участие в масштабной хакерской кампании, целью которой были, в том числе, госучреждения Штатов. Как отмечает ведомство, задержанные, действуя как фрилансеры или сотрудники китайской "частной компании", за вознаграждение занимались взломом компьютеров якобы по указанию министерства общественной безопасности КНР.
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"Китайская сторона решительно выступает против необоснованных обвинений со стороны США в адрес Китая и требует от американской стороны немедленно прекратить ошибочную практику произвольного введения санкций", - сказал Линь Цзянь.
Дипломат напомнил, что в декабре 2024 года китайские органы кибербезопасности опубликовали информацию о двух новых случаях кибератак американских разведывательных агентств на высокотехнологичные предприятия Китая.
"Такая практика США как крупнейшей хакерской страны в мире является проявлением лицемерия и двойных стандартов, это типичное желание отвести подозрение от себя", - сказал Линь Цзянь.
В последние годы Китай и США часто обмениваются обвинениями в кибератаках. Так, в США неоднократно заявляли о том, что связанные с КНР хакеры атакуют компьютерные системы и критическую инфраструктуру. Пекин обычно отрицает любые обвинения в кибератаках, приписываемые поддерживаемым китайскими властями структурам, и обвиняет США в организации собственных кибератак.