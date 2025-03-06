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МИД Китая назвал обвинения в хакерских атаках со стороны США лицемерием - РИА Новости, 06.03.2025
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11:44 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/kitay-2003366669.html
МИД Китая назвал обвинения в хакерских атаках со стороны США лицемерием
МИД Китая назвал обвинения в хакерских атаках со стороны США лицемерием - РИА Новости, 06.03.2025
МИД Китая назвал обвинения в хакерских атаках со стороны США лицемерием
Обвинения в хакерских атаках в адрес Китая со стороны США - проявление лицемерия и двойных стандартов, заявил на брифинге в четверг официальный представитель... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T11:44:00+03:00
2025-03-06T11:44:00+03:00
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ПЕКИН, 6 мар - РИА Новости. Обвинения в хакерских атаках в адрес Китая со стороны США - проявление лицемерия и двойных стандартов, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее пресс-служба американского минюста сообщила, что 12 граждан Китая задержаны в США якобы за участие в масштабной хакерской кампании, целью которой были, в том числе, госучреждения Штатов. Как отмечает ведомство, задержанные, действуя как фрилансеры или сотрудники китайской "частной компании", за вознаграждение занимались взломом компьютеров якобы по указанию министерства общественной безопасности КНР. "Китайская сторона решительно выступает против необоснованных обвинений со стороны США в адрес Китая и требует от американской стороны немедленно прекратить ошибочную практику произвольного введения санкций", - сказал Линь Цзянь. Дипломат напомнил, что в декабре 2024 года китайские органы кибербезопасности опубликовали информацию о двух новых случаях кибератак американских разведывательных агентств на высокотехнологичные предприятия Китая. "Такая практика США как крупнейшей хакерской страны в мире является проявлением лицемерия и двойных стандартов, это типичное желание отвести подозрение от себя", - сказал Линь Цзянь. В последние годы Китай и США часто обмениваются обвинениями в кибератаках. Так, в США неоднократно заявляли о том, что связанные с КНР хакеры атакуют компьютерные системы и критическую инфраструктуру. Пекин обычно отрицает любые обвинения в кибератаках, приписываемые поддерживаемым китайскими властями структурам, и обвиняет США в организации собственных кибератак.
https://ria.ru/20241117/kitay-1984207048.html
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в мире, китай, сша, пекин
В мире, Китай, США, Пекин
МИД Китая назвал обвинения в хакерских атаках со стороны США лицемерием

Линь Цзянь назвал обвинения в хакерских атаках со стороны США лицемерием

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 6 мар - РИА Новости. Обвинения в хакерских атаках в адрес Китая со стороны США - проявление лицемерия и двойных стандартов, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Ранее пресс-служба американского минюста сообщила, что 12 граждан Китая задержаны в США якобы за участие в масштабной хакерской кампании, целью которой были, в том числе, госучреждения Штатов. Как отмечает ведомство, задержанные, действуя как фрилансеры или сотрудники китайской "частной компании", за вознаграждение занимались взломом компьютеров якобы по указанию министерства общественной безопасности КНР.
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"Китайская сторона решительно выступает против необоснованных обвинений со стороны США в адрес Китая и требует от американской стороны немедленно прекратить ошибочную практику произвольного введения санкций", - сказал Линь Цзянь.
Дипломат напомнил, что в декабре 2024 года китайские органы кибербезопасности опубликовали информацию о двух новых случаях кибератак американских разведывательных агентств на высокотехнологичные предприятия Китая.
"Такая практика США как крупнейшей хакерской страны в мире является проявлением лицемерия и двойных стандартов, это типичное желание отвести подозрение от себя", - сказал Линь Цзянь.
В последние годы Китай и США часто обмениваются обвинениями в кибератаках. Так, в США неоднократно заявляли о том, что связанные с КНР хакеры атакуют компьютерные системы и критическую инфраструктуру. Пекин обычно отрицает любые обвинения в кибератаках, приписываемые поддерживаемым китайскими властями структурам, и обвиняет США в организации собственных кибератак.
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