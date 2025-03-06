https://ria.ru/20250306/khimki-2003468857.html
Землякова приняла более 70 человек на выездной администрации в Химках
Землякова приняла более 70 человек на выездной администрации в Химках - РИА Новости, 06.03.2025
Землякова приняла более 70 человек на выездной администрации в Химках
Глава городского округа Химки Елена Землякова приняла участие в работе выездной администрации в микрорайоне Левобережный, со своими вопросами обратились 72... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T18:11:00+03:00
2025-03-06T18:11:00+03:00
2025-03-06T18:11:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Глава городского округа Химки Елена Землякова приняла участие в работе выездной администрации в микрорайоне Левобережный, со своими вопросами обратились 72 человека, сообщает пресс-служба администрации округа. "В своем телеграм-канале получаю много обращений с этого микрорайона. В основном, это содержание территорий и домов, ремонт дорог. Вместе разобрали, как реализуем в Химках программу капремонта домов", – приводит пресс-служба слова Земляковой. В частности, местные жители пришли на мероприятие по поводу замены старых общедомовых труб и переноса сроков капитального ремонта дома №16 на улице Пожарского на 2026 год. Отмечается, что вопрос находится в работе. Адрес дома будет рассмотрен для включения в программу по капитальному ремонту на следующий год, но для этого жителям нужно провести собрание собственников. Также к главе округа пришла жительница Химок Людмила Куликова. Она задала вопрос по поводу работы прибора учета в доме.
https://ria.ru/20250305/khimki-2003228143.html
химки (городской округ в московской области)
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химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Землякова приняла более 70 человек на выездной администрации в Химках
Землякова приняла 72 обращения во время выездной администрации в Химках
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Глава городского округа Химки Елена Землякова приняла участие в работе выездной администрации в микрорайоне Левобережный, со своими вопросами обратились 72 человека, сообщает пресс-служба администрации округа.
"В своем телеграм-канале получаю много обращений с этого микрорайона. В основном, это содержание территорий и домов, ремонт дорог. Вместе разобрали, как реализуем в Химках программу капремонта домов", – приводит пресс-служба слова Земляковой.
В частности, местные жители пришли на мероприятие по поводу замены старых общедомовых труб и переноса сроков капитального ремонта дома №16 на улице Пожарского на 2026 год. Отмечается, что вопрос находится в работе. Адрес дома будет рассмотрен для включения в программу по капитальному ремонту на следующий год, но для этого жителям нужно провести собрание собственников.
Также к главе округа пришла жительница Химок Людмила Куликова. Она задала вопрос по поводу работы прибора учета в доме.