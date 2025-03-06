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СМИ: в ХАМАС подтвердили проведение переговоров с США - РИА Новости, 06.03.2025
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00:44 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/khamas-2003314398.html
СМИ: в ХАМАС подтвердили проведение переговоров с США
СМИ: в ХАМАС подтвердили проведение переговоров с США - РИА Новости, 06.03.2025
СМИ: в ХАМАС подтвердили проведение переговоров с США
Палестинское движение ХАМАС несколько раз контактировало с чиновниками из США и обсуждало с ними израильских заложников с американским гражданством, передает... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T00:44:00+03:00
2025-03-06T00:44:00+03:00
в мире
сша
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доха
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС несколько раз контактировало с чиновниками из США и обсуждало с ними израильских заложников с американским гражданством, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на одного из представителей движения. Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа проводит тайные прямые переговоры с ХАМАС по вопросам освобождения заложников с американским гражданством и возможности более широкой договоренности о завершении конфликта в секторе Газа. "Между ХАМАС и различными американскими каналами связи состоялось несколько контактов, последний из которых был с американским спецпосланником. Обсуждался вопрос израильских заключенных, имеющих американское гражданство, как живых, так и погибших", - приводит агентство слова неназванного члена палестинского движения. При этом источник не уточнил, с каким именно спецпосланником был контакт. Как рассказал агентству еще один высокопоставленный член ХАМАС, "за последние дни" в столице Катара Дохе состоялись две встречи между представителями движения и американскими чиновниками. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее подтвердила проведение переговоров США с ХАМАС, отказавшись раскрыть какие-либо подробности.
https://ria.ru/20250304/khamas-2003078856.html
https://ria.ru/20250302/zalozhniki-2002588489.html
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в мире, сша, катар, доха, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Катар, Доха, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
СМИ: в ХАМАС подтвердили проведение переговоров с США

Франс Пресс: в ХАМАС подтвердили проведение переговоров с США

© AP Photo / Abdel KareemБойцы ХАМАС
Бойцы ХАМАС - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Abdel Kareem
Бойцы ХАМАС . Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС несколько раз контактировало с чиновниками из США и обсуждало с ними израильских заложников с американским гражданством, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на одного из представителей движения.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа проводит тайные прямые переговоры с ХАМАС по вопросам освобождения заложников с американским гражданством и возможности более широкой договоренности о завершении конфликта в секторе Газа.
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"Между ХАМАС и различными американскими каналами связи состоялось несколько контактов, последний из которых был с американским спецпосланником. Обсуждался вопрос израильских заключенных, имеющих американское гражданство, как живых, так и погибших", - приводит агентство слова неназванного члена палестинского движения. При этом источник не уточнил, с каким именно спецпосланником был контакт.
Как рассказал агентству еще один высокопоставленный член ХАМАС, "за последние дни" в столице Катара Дохе состоялись две встречи между представителями движения и американскими чиновниками.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее подтвердила проведение переговоров США с ХАМАС, отказавшись раскрыть какие-либо подробности.
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В миреСШАКатарДохаДональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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