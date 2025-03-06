https://ria.ru/20250306/khamas-2003314398.html

СМИ: в ХАМАС подтвердили проведение переговоров с США

СМИ: в ХАМАС подтвердили проведение переговоров с США - РИА Новости, 06.03.2025

СМИ: в ХАМАС подтвердили проведение переговоров с США

Палестинское движение ХАМАС несколько раз контактировало с чиновниками из США и обсуждало с ними израильских заложников с американским гражданством, передает... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T00:44:00+03:00

2025-03-06T00:44:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС несколько раз контактировало с чиновниками из США и обсуждало с ними израильских заложников с американским гражданством, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на одного из представителей движения. Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа проводит тайные прямые переговоры с ХАМАС по вопросам освобождения заложников с американским гражданством и возможности более широкой договоренности о завершении конфликта в секторе Газа. "Между ХАМАС и различными американскими каналами связи состоялось несколько контактов, последний из которых был с американским спецпосланником. Обсуждался вопрос израильских заключенных, имеющих американское гражданство, как живых, так и погибших", - приводит агентство слова неназванного члена палестинского движения. При этом источник не уточнил, с каким именно спецпосланником был контакт. Как рассказал агентству еще один высокопоставленный член ХАМАС, "за последние дни" в столице Катара Дохе состоялись две встречи между представителями движения и американскими чиновниками. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее подтвердила проведение переговоров США с ХАМАС, отказавшись раскрыть какие-либо подробности.

https://ria.ru/20250304/khamas-2003078856.html

https://ria.ru/20250302/zalozhniki-2002588489.html

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в мире, сша, катар, доха, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году