https://ria.ru/20250306/kamery-2003437155.html
В Рязанской области до конца года планируют подключить три тысячи камер
В Рязанской области до конца года планируют подключить три тысячи камер - РИА Новости, 06.03.2025
В Рязанской области до конца года планируют подключить три тысячи камер
Количество камер, подключенных к системе "Безопасный город" в Рязанской области, до конца года планируется увеличить до 3 тысяч, сейчас она объединяет более 2... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T16:42:00+03:00
2025-03-06T16:42:00+03:00
2025-03-06T16:42:00+03:00
рязанская область
рязань
павел малков
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РЯЗАНЬ, 6 мар - РИА Новости. Количество камер, подключенных к системе "Безопасный город" в Рязанской области, до конца года планируется увеличить до 3 тысяч, сейчас она объединяет более 2 тысяч единиц оборудования, сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале. По словам главы региона, он посетил региональный мониторинговый центр. За полтора последних года он получил серьезное развитие. Регион изучил опыт других областей и собрал лучшие практики. Сейчас в едином комплексе развивается служба 112, система оповещения и "Безопасный город". "Безопасный город" создали с нуля. Сегодня он объединяет более двух тысяч городских камер в единый комплекс видеонаблюдения. Умные камеры следят за городской обстановкой, помогают находить преступников и предотвращать правонарушения. Например, искусственный интеллект учится замечать оружие в руках или оставленные подозрительные предметы. В январе с помощью "Безопасного города" было раскрыто 16 преступлений. До конца года планируем увеличить количество подключённых камер по всей области до трёх тысяч", - написал Павел Малков. Он отметил, что на единый номер 112 в регионе интегрированы все экстренные службы. Диспетчеры ежедневно принимают тысячи звонков со всего региона и определяют, чья помощь требуется человеку: пожарных, полиции или медиков. Также в штате работают профессиональные психологи. До конца года, по словам губернатора, планируется увеличить и охват региона системой оповещения населения. До 2022 года в Рязани работало всего 13 электромеханических сирен. "Сегодня по всей области работает 258 точек оповещения. Выделяем дополнительные средства, чтобы до конца года довести охват системы до 95% территории Рязани. Также установим дополнительные точки оповещения в Спас-Клепиках и Михайлове. Обеспечиваем покрытие в тех местах, где это необходимо", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20250115/pryanik-1993894370.html
https://ria.ru/20240808/blagoustroystvo-1964870646.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рязань, павел малков
Рязанская область, Рязань, Павел Малков
В Рязанской области до конца года планируют подключить три тысячи камер
В Рязанской области к системе "Безопасный город" подключат три тысячи камер
РЯЗАНЬ, 6 мар - РИА Новости. Количество камер, подключенных к системе "Безопасный город" в Рязанской области, до конца года планируется увеличить до 3 тысяч, сейчас она объединяет более 2 тысяч единиц оборудования, сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, он посетил региональный мониторинговый центр. За полтора последних года он получил серьезное развитие. Регион изучил опыт других областей и собрал лучшие практики. Сейчас в едином комплексе развивается служба 112, система оповещения и "Безопасный город".
"Безопасный город" создали с нуля. Сегодня он объединяет более двух тысяч городских камер в единый комплекс видеонаблюдения. Умные камеры следят за городской обстановкой, помогают находить преступников и предотвращать правонарушения. Например, искусственный интеллект учится замечать оружие в руках или оставленные подозрительные предметы. В январе с помощью "Безопасного города" было раскрыто 16 преступлений. До конца года планируем увеличить количество подключённых камер по всей области до трёх тысяч", - написал Павел Малков.
Он отметил, что на единый номер 112 в регионе интегрированы все экстренные службы. Диспетчеры ежедневно принимают тысячи звонков со всего региона и определяют, чья помощь требуется человеку: пожарных, полиции или медиков. Также в штате работают профессиональные психологи.
До конца года, по словам губернатора, планируется увеличить и охват региона системой оповещения населения. До 2022 года в Рязани работало всего 13 электромеханических сирен.
"Сегодня по всей области работает 258 точек оповещения. Выделяем дополнительные средства, чтобы до конца года довести охват системы до 95% территории Рязани. Также установим дополнительные точки оповещения в Спас-Клепиках и Михайлове. Обеспечиваем покрытие в тех местах, где это необходимо", - подчеркнул глава региона.