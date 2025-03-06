https://ria.ru/20250306/kamery-2003437155.html

В Рязанской области до конца года планируют подключить три тысячи камер

В Рязанской области до конца года планируют подключить три тысячи камер - РИА Новости, 06.03.2025

В Рязанской области до конца года планируют подключить три тысячи камер

Количество камер, подключенных к системе "Безопасный город" в Рязанской области, до конца года планируется увеличить до 3 тысяч, сейчас она объединяет более 2... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T16:42:00+03:00

2025-03-06T16:42:00+03:00

2025-03-06T16:42:00+03:00

рязанская область

рязань

павел малков

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РЯЗАНЬ, 6 мар - РИА Новости. Количество камер, подключенных к системе "Безопасный город" в Рязанской области, до конца года планируется увеличить до 3 тысяч, сейчас она объединяет более 2 тысяч единиц оборудования, сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале. По словам главы региона, он посетил региональный мониторинговый центр. За полтора последних года он получил серьезное развитие. Регион изучил опыт других областей и собрал лучшие практики. Сейчас в едином комплексе развивается служба 112, система оповещения и "Безопасный город". "Безопасный город" создали с нуля. Сегодня он объединяет более двух тысяч городских камер в единый комплекс видеонаблюдения. Умные камеры следят за городской обстановкой, помогают находить преступников и предотвращать правонарушения. Например, искусственный интеллект учится замечать оружие в руках или оставленные подозрительные предметы. В январе с помощью "Безопасного города" было раскрыто 16 преступлений. До конца года планируем увеличить количество подключённых камер по всей области до трёх тысяч", - написал Павел Малков. Он отметил, что на единый номер 112 в регионе интегрированы все экстренные службы. Диспетчеры ежедневно принимают тысячи звонков со всего региона и определяют, чья помощь требуется человеку: пожарных, полиции или медиков. Также в штате работают профессиональные психологи. До конца года, по словам губернатора, планируется увеличить и охват региона системой оповещения населения. До 2022 года в Рязани работало всего 13 электромеханических сирен. "Сегодня по всей области работает 258 точек оповещения. Выделяем дополнительные средства, чтобы до конца года довести охват системы до 95% территории Рязани. Также установим дополнительные точки оповещения в Спас-Клепиках и Михайлове. Обеспечиваем покрытие в тех местах, где это необходимо", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20250115/pryanik-1993894370.html

https://ria.ru/20240808/blagoustroystvo-1964870646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рязань, павел малков