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Калюжный покинул СК, не ответив ни на один вопрос журналистов - РИА Новости, 06.03.2025
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16:31 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/kaljuzhnyj-2003434121.html
Калюжный покинул СК, не ответив ни на один вопрос журналистов
Калюжный покинул СК, не ответив ни на один вопрос журналистов - РИА Новости, 06.03.2025
Калюжный покинул СК, не ответив ни на один вопрос журналистов
Актер Глеб Калюжный покинул Пресненский межрайонный следственный отдел молча, не ответив ни на один вопрос журналистов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T16:31:00+03:00
2025-03-06T16:31:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Актер Глеб Калюжный покинул Пресненский межрайонный следственный отдел молча, не ответив ни на один вопрос журналистов, передает корреспондент РИА Новости. Актер вышел из здания СК РФ вместе со своим продюсером Григорием Суховым. Ни на один вопрос журналистов о том, какие действия он предпримет в дальнейшем, он не ответил, и сел в такси. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Калюжный в октябре был уведомлен о необходимости явиться в военкомат, однако не явился. Против него возбудили уголовное дело по статье об уклонении от службы в армии. После Калюжный сам приехал к следователю.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Калюжный покинул СК, не ответив ни на один вопрос журналистов

Актер Глеб Калюжный покинул СК молча, не ответив ни на один вопрос журналистов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Глеб Калюжный перед началом показа сериала "Черная весна"
Актер Глеб Калюжный перед началом показа сериала Черная весна - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Глеб Калюжный перед началом показа сериала "Черная весна" . Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Актер Глеб Калюжный покинул Пресненский межрайонный следственный отдел молча, не ответив ни на один вопрос журналистов, передает корреспондент РИА Новости.
Актер вышел из здания СК РФ вместе со своим продюсером Григорием Суховым. Ни на один вопрос журналистов о том, какие действия он предпримет в дальнейшем, он не ответил, и сел в такси.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Калюжный в октябре был уведомлен о необходимости явиться в военкомат, однако не явился. Против него возбудили уголовное дело по статье об уклонении от службы в армии. После Калюжный сам приехал к следователю.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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