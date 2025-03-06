https://ria.ru/20250306/kaljuzhnyj-2003434121.html

Калюжный покинул СК, не ответив ни на один вопрос журналистов

Калюжный покинул СК, не ответив ни на один вопрос журналистов - РИА Новости, 06.03.2025

Калюжный покинул СК, не ответив ни на один вопрос журналистов

Актер Глеб Калюжный покинул Пресненский межрайонный следственный отдел молча, не ответив ни на один вопрос журналистов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T16:31:00+03:00

2025-03-06T16:31:00+03:00

2025-03-06T16:31:00+03:00

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Актер Глеб Калюжный покинул Пресненский межрайонный следственный отдел молча, не ответив ни на один вопрос журналистов, передает корреспондент РИА Новости. Актер вышел из здания СК РФ вместе со своим продюсером Григорием Суховым. Ни на один вопрос журналистов о том, какие действия он предпримет в дальнейшем, он не ответил, и сел в такси. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Калюжный в октябре был уведомлен о необходимости явиться в военкомат, однако не явился. Против него возбудили уголовное дело по статье об уклонении от службы в армии. После Калюжный сам приехал к следователю.

https://ria.ru/20250227/novgorod-2001921950.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия