Рейтинг@Mail.ru
Кадыров: Чечня передала бойцам разведывательной роты бортовые грузовики - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
16:46 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/kadyrov-2003438874.html
Кадыров: Чечня передала бойцам разведывательной роты бортовые грузовики
Кадыров: Чечня передала бойцам разведывательной роты бортовые грузовики - РИА Новости, 06.03.2025
Кадыров: Чечня передала бойцам разведывательной роты бортовые грузовики
Начальник отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адам Кадыров передал бойцам разведывательной роты 361-го полка 20-й армии министерства обороны России три... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T16:46:00+03:00
2025-03-06T16:46:00+03:00
надежные люди
рамзан кадыров
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003437869_6:0:1905:1068_1920x0_80_0_0_21d024567ba4ae67e9ff192daa9cbaa7.jpg
ГРОЗНЫЙ, 6 мар - РИА Новости. Начальник отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адам Кадыров передал бойцам разведывательной роты 361-го полка 20-й армии министерства обороны России три бортовых грузовика, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Он рассказал, что недавно к нему обратились бойцы роты, выполняющие боевые задачи на краснолиманском направлении, которым был необходим бортовой грузовик. "На просьбу оперативно отреагировал начальник отдела обеспечения безопасности Главы ЧР Адам Кадыров. Но вместо одного грузовика он обеспечил разведчиков сразу тремя автомобилями, причём лучшими по своим характеристикам, чем те, о которых изначально шла речь", - сообщил глава республики в Telegram-канале. Кадыров отметил, что теперь у бойцов есть всё необходимое, чтобы выполнять "свой воинский долг ещё эффективнее". "Каждый, кто сражается за нашу Родину, должен знать, что он не один. Мы всегда рядом, готовы поддержать и обеспечить всем необходимым", - добавил он.
https://ria.ru/20250306/lekarstva-2003374263.html
https://ria.ru/20250306/gumpomosch-2003366515.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003437869_534:18:1910:1050_1920x0_80_0_0_7eb16c4f654255e0f05c7ccac2335ec7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рамзан кадыров, сво
Надежные люди, Рамзан Кадыров, СВО
Кадыров: Чечня передала бойцам разведывательной роты бортовые грузовики

Глава Чечни Кадыров передал разведчикам три бортовых грузовика

© Telegram-канал Рамзана КадыроваТри бортовых грузовика для бойцов разведывательной роты 361-го полка 20-й армии Министерства обороны России. Кадр видео
Три бортовых грузовика для бойцов разведывательной роты 361-го полка 20-й армии Министерства обороны России. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Telegram-канал Рамзана Кадырова
Три бортовых грузовика для бойцов разведывательной роты 361-го полка 20-й армии Министерства обороны России. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
ГРОЗНЫЙ, 6 мар - РИА Новости. Начальник отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адам Кадыров передал бойцам разведывательной роты 361-го полка 20-й армии министерства обороны России три бортовых грузовика, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
Он рассказал, что недавно к нему обратились бойцы роты, выполняющие боевые задачи на краснолиманском направлении, которым был необходим бортовой грузовик.
Погрузка гуманитарного груза из Орловской области для военного госпиталя в Луганске - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Орловская область направила лекарства в военный госпиталь Луганска
Вчера, 12:19
"На просьбу оперативно отреагировал начальник отдела обеспечения безопасности Главы ЧР Адам Кадыров. Но вместо одного грузовика он обеспечил разведчиков сразу тремя автомобилями, причём лучшими по своим характеристикам, чем те, о которых изначально шла речь", - сообщил глава республики в Telegram-канале.
Кадыров отметил, что теперь у бойцов есть всё необходимое, чтобы выполнять "свой воинский долг ещё эффективнее".
"Каждый, кто сражается за нашу Родину, должен знать, что он не один. Мы всегда рядом, готовы поддержать и обеспечить всем необходимым", - добавил он.
Учащиеся и педагоги школы в КБР отправили гуманитарную помощь бойцам СВО - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Учащиеся и педагоги школы в КБР отправили гуманитарную помощь бойцам СВО
Вчера, 11:50
 
Надежные людиРамзан КадыровСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала