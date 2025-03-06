https://ria.ru/20250306/kadyrov-2003438874.html

Кадыров: Чечня передала бойцам разведывательной роты бортовые грузовики

Кадыров: Чечня передала бойцам разведывательной роты бортовые грузовики - РИА Новости, 06.03.2025

Кадыров: Чечня передала бойцам разведывательной роты бортовые грузовики

Начальник отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адам Кадыров передал бойцам разведывательной роты 361-го полка 20-й армии министерства обороны России три... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T16:46:00+03:00

2025-03-06T16:46:00+03:00

2025-03-06T16:46:00+03:00

надежные люди

рамзан кадыров

сво

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ГРОЗНЫЙ, 6 мар - РИА Новости. Начальник отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адам Кадыров передал бойцам разведывательной роты 361-го полка 20-й армии министерства обороны России три бортовых грузовика, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Он рассказал, что недавно к нему обратились бойцы роты, выполняющие боевые задачи на краснолиманском направлении, которым был необходим бортовой грузовик. "На просьбу оперативно отреагировал начальник отдела обеспечения безопасности Главы ЧР Адам Кадыров. Но вместо одного грузовика он обеспечил разведчиков сразу тремя автомобилями, причём лучшими по своим характеристикам, чем те, о которых изначально шла речь", - сообщил глава республики в Telegram-канале. Кадыров отметил, что теперь у бойцов есть всё необходимое, чтобы выполнять "свой воинский долг ещё эффективнее". "Каждый, кто сражается за нашу Родину, должен знать, что он не один. Мы всегда рядом, готовы поддержать и обеспечить всем необходимым", - добавил он.

https://ria.ru/20250306/lekarstva-2003374263.html

https://ria.ru/20250306/gumpomosch-2003366515.html

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2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рамзан кадыров, сво