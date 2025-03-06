https://ria.ru/20250306/kadyrov-2003438874.html
Кадыров: Чечня передала бойцам разведывательной роты бортовые грузовики
Кадыров: Чечня передала бойцам разведывательной роты бортовые грузовики - РИА Новости, 06.03.2025
Кадыров: Чечня передала бойцам разведывательной роты бортовые грузовики
Начальник отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адам Кадыров передал бойцам разведывательной роты 361-го полка 20-й армии министерства обороны России три... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T16:46:00+03:00
2025-03-06T16:46:00+03:00
2025-03-06T16:46:00+03:00
надежные люди
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 6 мар - РИА Новости. Начальник отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адам Кадыров передал бойцам разведывательной роты 361-го полка 20-й армии министерства обороны России три бортовых грузовика, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Он рассказал, что недавно к нему обратились бойцы роты, выполняющие боевые задачи на краснолиманском направлении, которым был необходим бортовой грузовик. "На просьбу оперативно отреагировал начальник отдела обеспечения безопасности Главы ЧР Адам Кадыров. Но вместо одного грузовика он обеспечил разведчиков сразу тремя автомобилями, причём лучшими по своим характеристикам, чем те, о которых изначально шла речь", - сообщил глава республики в Telegram-канале. Кадыров отметил, что теперь у бойцов есть всё необходимое, чтобы выполнять "свой воинский долг ещё эффективнее". "Каждый, кто сражается за нашу Родину, должен знать, что он не один. Мы всегда рядом, готовы поддержать и обеспечить всем необходимым", - добавил он.
https://ria.ru/20250306/lekarstva-2003374263.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рамзан кадыров, сво
Надежные люди, Рамзан Кадыров, СВО
Кадыров: Чечня передала бойцам разведывательной роты бортовые грузовики
Глава Чечни Кадыров передал разведчикам три бортовых грузовика
ГРОЗНЫЙ, 6 мар - РИА Новости. Начальник отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адам Кадыров передал бойцам разведывательной роты 361-го полка 20-й армии министерства обороны России три бортовых грузовика, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
Он рассказал, что недавно к нему обратились бойцы роты, выполняющие боевые задачи на краснолиманском направлении, которым был необходим бортовой грузовик.
"На просьбу оперативно отреагировал начальник отдела обеспечения безопасности Главы ЧР Адам Кадыров. Но вместо одного грузовика он обеспечил разведчиков сразу тремя автомобилями, причём лучшими по своим характеристикам, чем те, о которых изначально шла речь", - сообщил глава республики в Telegram-канале.
Кадыров
отметил, что теперь у бойцов есть всё необходимое, чтобы выполнять "свой воинский долг ещё эффективнее".
"Каждый, кто сражается за нашу Родину, должен знать, что он не один. Мы всегда рядом, готовы поддержать и обеспечить всем необходимым", - добавил он.