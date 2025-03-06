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СП рекомендовала оптимизировать меры поддержки инновационной инфраструктуры - РИА Новости, 06.03.2025
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00:06 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/infrastruktura-2003311149.html
СП рекомендовала оптимизировать меры поддержки инновационной инфраструктуры
СП рекомендовала оптимизировать меры поддержки инновационной инфраструктуры - РИА Новости, 06.03.2025
СП рекомендовала оптимизировать меры поддержки инновационной инфраструктуры
Счетная палата России проанализировала реализацию мер государственной поддержки инновационной инфраструктуры и рекомендовала правительству оптимизировать их с... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T00:06:00+03:00
2025-03-06T00:06:00+03:00
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Счетная палата России проанализировала реализацию мер государственной поддержки инновационной инфраструктуры и рекомендовала правительству оптимизировать их с учетом приоритетных направлений научно-технологического развития, говорится в материалах ведомства. Отмечается, что аудит указанных мер господдержки проводился за период в 2019–2023 годах. В целом за этот период расходы федерального бюджета РФ на развитие инновационной инфраструктуры составили чуть более 165 миллиардов рублей. В совокупности за счет господдержки в России создано более тысячи объектов, в том числе 12 инновационных научно-технологических центров и семь технико-внедренческих особых экономических зон. "По итогам анализа Счетная палата направила в правительство Российской Федерации рекомендации по повышению результативности государственной поддержки инновационной деятельности. Одна из ключевых рекомендаций - провести инвентаризацию действующих мер господдержки инновационной инфраструктуры и по итогам анализа подготовить предложения по их оптимизации с учетом приоритетных направлений научно-технологического развития", - говорится в материалах. Так, действующие меры позволили объединить инструменты государственной и инвестиционной поддержки предпринимателей, ученых и инвесторов и обеспечили создание "технологической воронки" - от поддержки начинающих команд до развития зрелых технологических компаний, отмечает аудитор Дмитрий Зайцев. Вместе с тем, анализ выявил ряд проблемных вопросов, препятствующих реализации господдержки и снижающих ее эффективность. Направленность господдержкиВ первую очередь, недостатки касаются нормативно-правового и информационного обеспечения сферы - действующие нормативно-правовые акты и информационные ресурсы не содержат полной и достоверной информации о получателях господдержки, реализуемых инновационных проектах и их результатах, отмечает Счетная палата. Анализ результативности господдержки показал, что в основном она направлена на создание инновационных проектов поздних уровней готовности технологий, производители которых долгое время функционируют на рынке, отмечает контрольное ведомство. "По состоянию на 1 декабря 2024 года из 7 529 поддержанных инновационных проектов, сведения о которых размещены на витрине данных "Взлет - от стартапа до IPO" ГИС "Экономика", 1 684 (22,4%) проекта находились на начальных стадиях готовности, 1 972 (26,2%) – на стадиях получения лабораторного, экспериментального и репрезентативного образца и 3 873 (51,4%) – на поздних уровнях готовности", - приводятся данные в материалах. Кроме того, поддержка начальных стадий инновационного цикла отчасти решается за счет реализации университетских акселерационных программ, а поздних стадий зрелости (в том числе с образованием юрлица) достигает незначительное количество университетских стартапов, отмечает СП. Финансовое обеспечение"В части финансового обеспечения основная проблема связана с недостижением запланированных показателей привлечения внебюджетных источников на поддержку инноваций, в том числе в сфере университетского технологического предпринимательства", - говорится в материалах. Среди причин Счетная палата выделила неучастие банков в модели финансирования, при которой они должны были кредитовать компании по инвестированию в малый бизнес, а также - снижение интереса инвесторов к университетским стартапам в связи с высоким уровнем экономической неопределенности в условиях санкционного давления.
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экономика, технологии, россия
Экономика, Технологии, Россия
СП рекомендовала оптимизировать меры поддержки инновационной инфраструктуры

СП рекомендовала оптимизировать меры господдержки инновационной инфраструктуры

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Счетная палата России проанализировала реализацию мер государственной поддержки инновационной инфраструктуры и рекомендовала правительству оптимизировать их с учетом приоритетных направлений научно-технологического развития, говорится в материалах ведомства.
Отмечается, что аудит указанных мер господдержки проводился за период в 2019–2023 годах. В целом за этот период расходы федерального бюджета РФ на развитие инновационной инфраструктуры составили чуть более 165 миллиардов рублей. В совокупности за счет господдержки в России создано более тысячи объектов, в том числе 12 инновационных научно-технологических центров и семь технико-внедренческих особых экономических зон.
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"По итогам анализа Счетная палата направила в правительство Российской Федерации рекомендации по повышению результативности государственной поддержки инновационной деятельности. Одна из ключевых рекомендаций - провести инвентаризацию действующих мер господдержки инновационной инфраструктуры и по итогам анализа подготовить предложения по их оптимизации с учетом приоритетных направлений научно-технологического развития", - говорится в материалах.
Так, действующие меры позволили объединить инструменты государственной и инвестиционной поддержки предпринимателей, ученых и инвесторов и обеспечили создание "технологической воронки" - от поддержки начинающих команд до развития зрелых технологических компаний, отмечает аудитор Дмитрий Зайцев. Вместе с тем, анализ выявил ряд проблемных вопросов, препятствующих реализации господдержки и снижающих ее эффективность.

Направленность господдержки

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В первую очередь, недостатки касаются нормативно-правового и информационного обеспечения сферы - действующие нормативно-правовые акты и информационные ресурсы не содержат полной и достоверной информации о получателях господдержки, реализуемых инновационных проектах и их результатах, отмечает Счетная палата.
Анализ результативности господдержки показал, что в основном она направлена на создание инновационных проектов поздних уровней готовности технологий, производители которых долгое время функционируют на рынке, отмечает контрольное ведомство.
"По состоянию на 1 декабря 2024 года из 7 529 поддержанных инновационных проектов, сведения о которых размещены на витрине данных "Взлет - от стартапа до IPO" ГИС "Экономика", 1 684 (22,4%) проекта находились на начальных стадиях готовности, 1 972 (26,2%) – на стадиях получения лабораторного, экспериментального и репрезентативного образца и 3 873 (51,4%) – на поздних уровнях готовности", - приводятся данные в материалах.
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Кроме того, поддержка начальных стадий инновационного цикла отчасти решается за счет реализации университетских акселерационных программ, а поздних стадий зрелости (в том числе с образованием юрлица) достигает незначительное количество университетских стартапов, отмечает СП.

Финансовое обеспечение

"В части финансового обеспечения основная проблема связана с недостижением запланированных показателей привлечения внебюджетных источников на поддержку инноваций, в том числе в сфере университетского технологического предпринимательства", - говорится в материалах.
Среди причин Счетная палата выделила неучастие банков в модели финансирования, при которой они должны были кредитовать компании по инвестированию в малый бизнес, а также - снижение интереса инвесторов к университетским стартапам в связи с высоким уровнем экономической неопределенности в условиях санкционного давления.
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