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Московские предприниматели направили гуманитарную помощь бойцам СВО
Московские предприниматели направили гуманитарную помощь бойцам СВО - РИА Новости, 06.03.2025
Московские предприниматели направили гуманитарную помощь бойцам СВО
Столичные предприниматели направили гуманитарную помощь бойцам в зоне спецоперации в рамках проекта "Зима в Москве", они организовали сбор средств и написали... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T09:21:00+03:00
2025-03-06T09:21:00+03:00
2025-03-06T09:21:00+03:00
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гуманитарная помощь
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Столичные предприниматели направили гуманитарную помощь бойцам в зоне спецоперации в рамках проекта "Зима в Москве", они организовали сбор средств и написали письма для поддержки военных, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В столице завершился фестиваль "Московская Масленица", который проходил в рамках проекта "Зима в Москве". На его площадках - Тверской площади и Профсоюзной улице - можно было найти адыгейский сыр, попробовать блины с разными начинками и купить в подарок пряники ручной работы. Предприниматели, которые выставляли на фестивальных площадках свой товар, не забывают про бойцов специальной военной операции (СВО) и регулярно отправляют им гуманитарную помощь", - говорится в сообщении на сайте. На сайте также отмечается, что проект "Зима в Москве" объединил крупнейшие фестивали и сезонные события на свежем воздухе, в учреждениях культуры и спорта. Для жителей и гостей столицы проводили концерты, мастер-классы, квесты, экскурсии, лекции, кинопоказы, ярмарки и многое другое, уточняется в сообщении на сайте.
https://ria.ru/20250305/reb-2003341782.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, гуманитарная помощь
Надежные люди, Городское хозяйство Москвы, Москва, Гуманитарная помощь
Московские предприниматели направили гуманитарную помощь бойцам СВО
Предприниматели Москвы направили гуманитарную помощь бойцам в зоне спецоперации
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Столичные предприниматели направили гуманитарную помощь бойцам в зоне спецоперации в рамках проекта "Зима в Москве", они организовали сбор средств и написали письма для поддержки военных, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В столице завершился фестиваль "Московская Масленица", который проходил в рамках проекта "Зима в Москве". На его площадках - Тверской площади и Профсоюзной улице - можно было найти адыгейский сыр, попробовать блины с разными начинками и купить в подарок пряники ручной работы. Предприниматели, которые выставляли на фестивальных площадках свой товар, не забывают про бойцов специальной военной операции (СВО) и регулярно отправляют им гуманитарную помощь", - говорится в сообщении на сайте.
На сайте также отмечается, что проект "Зима в Москве" объединил крупнейшие фестивали и сезонные события на свежем воздухе, в учреждениях культуры и спорта. Для жителей и гостей столицы проводили концерты, мастер-классы, квесты, экскурсии, лекции, кинопоказы, ярмарки и многое другое, уточняется в сообщении на сайте.