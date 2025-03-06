https://ria.ru/20250306/frantsiya-2003424914.html
Орбан назвал Марин Ле Пен будущим президентом Франции
Орбан назвал Марин Ле Пен будущим президентом Франции - РИА Новости, 06.03.2025
Орбан назвал Марин Ле Пен будущим президентом Франции
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце встретился также с лидером фракции правого... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T16:02:00+03:00
2025-03-06T16:02:00+03:00
2025-03-06T16:02:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце встретился также с лидером фракции правого "Национального объединения" во французском парламенте Марин Ле Пен, назвав ее будущей главой государства. В среду перед саммитом ЕС Орбан провел переговоры с Макроном в Париже. По словам венгерского премьера, главной темой стала поддержка Украины со стороны ЕС в условиях прекращения американской военной помощи Киеву. Перед этим Орбан встретился с экс-президентом Франции Николя Саркози, который имеет венгерские корни. "После встречи с бывшим и нынешним президентами Франции было приятно встретиться с будущим президентом. Спасибо за содержательную дискуссию, Марин Ле Пен!", - написал Орбан в соцсети Х, разместив фотографию с Ле Пен. Ранее "Национальное объединение" присоединилось к новой фракции Европарламента "Патриоты за Европу", основанной, в том числе, Орбаном. Лидер "Национального объединения" Жордан Барделла в ходе визита в Будапешт заявлял, что партия дня на день готовится прийти к власти во Франции, ее победа наступит раньше, чем думают наблюдатели.
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в мире, франция, венгрия, париж, виктор орбан, марин ле пен, эммануэль макрон, евросоюз, европарламент
В мире, Франция, Венгрия, Париж, Виктор Орбан, Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Европарламент
Орбан назвал Марин Ле Пен будущим президентом Франции
Орбан после переговоров с Макроном назвал Марин Ле Пен будущей главой Франции