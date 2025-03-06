https://ria.ru/20250306/frantsiya-2003357744.html

Франция продолжит предоставлять разведданные Украине

Франция продолжит предоставлять разведданные Украине - РИА Новости, 06.03.2025

Франция продолжит предоставлять разведданные Украине

Франция продолжит оказывать разведывательную поддержку Украине, несмотря на паузу в передачи Вашингтоном разведданных Киеву, заверил министр обороны Франции... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T10:58:00+03:00

2025-03-06T10:58:00+03:00

2025-03-06T11:32:00+03:00

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ПАРИЖ, 6 мар - РИА Новости. Франция продолжит оказывать разведывательную поддержку Украине, несмотря на паузу в передачи Вашингтоном разведданных Киеву, заверил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в эфире радиостанции France Inter."Наша разведка суверенна. Более долгое время ушло на ее укрепление в последние годы, но преимущество в том, что мы это сделали действительно с помощью собственных возможностей. Так что да, у нас есть разведывательные ресурсы, которые мы предоставляем украинцам", - сказал он.По его словам, речь идет, в частности, о спутниковых данных, которые предоставляли американские службы. Передача сведений, как он утверждает, прекратилась вчера днем. Как считает Лекорню, британцам будет сложнее как-то заполнить этот пробел для Украины из-за их тесного сотрудничества с США.Ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости, что не готово комментировать информацию об остановке предоставления разведданных Украине. В среду до этого газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки.

https://ria.ru/20250305/ataki-2003299458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, украина, париж