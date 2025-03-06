Рейтинг@Mail.ru
Франция продолжит предоставлять разведданные Украине - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:58 06.03.2025 (обновлено: 11:32 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/frantsiya-2003357744.html
Франция продолжит предоставлять разведданные Украине
Франция продолжит предоставлять разведданные Украине - РИА Новости, 06.03.2025
Франция продолжит предоставлять разведданные Украине
Франция продолжит оказывать разведывательную поддержку Украине, несмотря на паузу в передачи Вашингтоном разведданных Киеву, заверил министр обороны Франции... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T10:58:00+03:00
2025-03-06T11:32:00+03:00
в мире
франция
украина
париж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40805/33/408053349_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_1be75b2b52778a2a05fcbc4af58e7d2f.jpg
ПАРИЖ, 6 мар - РИА Новости. Франция продолжит оказывать разведывательную поддержку Украине, несмотря на паузу в передачи Вашингтоном разведданных Киеву, заверил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в эфире радиостанции France Inter."Наша разведка суверенна. Более долгое время ушло на ее укрепление в последние годы, но преимущество в том, что мы это сделали действительно с помощью собственных возможностей. Так что да, у нас есть разведывательные ресурсы, которые мы предоставляем украинцам", - сказал он.По его словам, речь идет, в частности, о спутниковых данных, которые предоставляли американские службы. Передача сведений, как он утверждает, прекратилась вчера днем. Как считает Лекорню, британцам будет сложнее как-то заполнить этот пробел для Украины из-за их тесного сотрудничества с США.Ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости, что не готово комментировать информацию об остановке предоставления разведданных Украине. В среду до этого газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки.
https://ria.ru/20250305/ataki-2003299458.html
франция
украина
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40805/33/408053349_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_6d06155ecffad462488a239fd997cda4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, украина, париж
В мире, Франция, Украина, Париж
Франция продолжит предоставлять разведданные Украине

Минобороны Франции заявило, что Париж продолжит предоставлять разведданные Киеву

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПариж
Париж - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Париж. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 6 мар - РИА Новости. Франция продолжит оказывать разведывательную поддержку Украине, несмотря на паузу в передачи Вашингтоном разведданных Киеву, заверил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в эфире радиостанции France Inter.
«
"Наша разведка суверенна. Более долгое время ушло на ее укрепление в последние годы, но преимущество в том, что мы это сделали действительно с помощью собственных возможностей. Так что да, у нас есть разведывательные ресурсы, которые мы предоставляем украинцам", - сказал он.
По его словам, речь идет, в частности, о спутниковых данных, которые предоставляли американские службы. Передача сведений, как он утверждает, прекратилась вчера днем. Как считает Лекорню, британцам будет сложнее как-то заполнить этот пробел для Украины из-за их тесного сотрудничества с США.
Ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости, что не готово комментировать информацию об остановке предоставления разведданных Украине. В среду до этого газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки.
Жители Киева во время воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
США отключили Украине системы оповещения об атаках, сообщил Economist
5 марта, 21:33
 
В миреФранцияУкраинаПариж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала