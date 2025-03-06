https://ria.ru/20250306/frantsija-2003377476.html

Франция ускорила работу по военной помощи Украине

Франция ускорила работу по военной помощи Украине - РИА Новости, 06.03.2025

Франция ускорила работу по военной помощи Украине

Франция ускоренно работает над пакетами военной помощи Украине на фоне приостановки поставок вооружения Вашингтоном Киеву, заявил министр обороны Франции... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T12:44:00+03:00

2025-03-06T12:44:00+03:00

2025-03-06T12:44:00+03:00

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себастьян лекорню

дональд трамп

эммануэль макрон

министерство обороны сша

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ПАРИЖ, 6 мар - РИА Новости. Франция ускоренно работает над пакетами военной помощи Украине на фоне приостановки поставок вооружения Вашингтоном Киеву, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. "Президент республики (Эммануэль Макрон - ред.) попросил меня ускорить работу по различным пакетам французской помощи. Потому что мы, европейцы, мы не можем ограничиваться заявлениями. Нужно также, чтобы мы действовали, чтобы компенсировать в отдельных сегментах американскую помощь, которая может больше не поступать", - сказал он в эфире радиостанции France Inter. Министр отметил, что негативные последствия от паузы в предоставлении американской военной помощи будут "инерционными", но не мгновенными. Он отмечает, что из Польши приостановлен ввоз всего вооружения на Украину. Лекорню также не исключает, что решение США и создаваемый риск возобновления помощи Киеву может стать способом давления на Россию в будущих обсуждениях с Москвой. Ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости о том, что в 6 вечера понедельника (02.00 мск вторника) министерству обороны был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину. Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщал, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. В среду советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США рассмотрят возможность возобновления военной помощи Украине, если добьются успехов в переговорах с Киевом. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250306/rogov-2003376274.html

https://ria.ru/20250306/frantsiya-2003357744.html

https://ria.ru/20250306/zaharova-2003364928.html

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