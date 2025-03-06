https://ria.ru/20250306/forum-2003385864.html

Завершился XI Всероссийский форум PR-директоров PR FORCE 2025

Завершился XI Всероссийский форум PR-директоров PR FORCE 2025 - РИА Новости, 06.03.2025

Завершился XI Всероссийский форум PR-директоров PR FORCE 2025

В Москве прошел XI Всероссийский форум PR-директоров PR FORCE 2025, посвященный тому, как эволюционировал PR и как максимально эффективно влиять на аудиторию в... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T13:14:00+03:00

2025-03-06T13:14:00+03:00

2025-03-06T13:14:00+03:00

пресс-релизы

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МОСКВА, 6 мар - Пресс-служба Auditorium CG. В Москве прошел XI Всероссийский форум PR-директоров PR FORCE 2025, посвященный тому, как эволюционировал PR и как максимально эффективно влиять на аудиторию в новых реалиях. Более 120 PR-директоров из разных отраслей бизнеса встретились, чтобы "сверить часы" с лидерами рынка и обсудить, какие подходы будут востребованы завтра и как компании могут использовать их уже сегодня. В ходе деловой программы более 25 спикеров поделились своим опытом, и ценность вклада каждого эксперта форума неоспорима. В дискуссии "Как эволюционирует PR сегодня?" участвовали директор по коммуникациям "ОТП-Банк" Ольга Очеретина, начальник управления по связям с общественностью "Синара – Транспортные Машины" Екатерина Годлевская и руководитель PR-службы группы "Черкизово" Олег Трутнев. Участники дискуссии отметили, что PR сегодня проходит через трансформацию. Обсуждая прошлое, участники поделились, кем себя помнят пять лет назад, что в то время было в работе, насколько сильно с тех пор усилился блок работы с амбассадорами и усилилась роль GR. Очеретина отметила, что пиарщик должен стать частью помогающего блока компании, а также подчеркнула важность построения отношений с журналистами, даже без значительного бюджета. Годлевская добавила, что PR играет роль связи с реальностью: она лучше понимает, как воспринимает компанию внешняя аудитория, в то время как директора знают внутреннюю картину. Она также отметила важность корпоративной лояльности и связи компании с обществом. По мнению Трутнева, сейчас PR может работать и без бюджета, если сфокусироваться на отношениях с журналистами и участии в спецпроектах. Однако, для успешных SMM-кампаний нужен бюджет, так как без него невозможно сделать качественные посевы и достичь значимых результатов. Директор по маркетинговым коммуникациям и PR Simple Group Мария Ерунова в своем докладе рассказала о важности интегрированных коммуникаций и синергии между PR и маркетингом. Она отметила, что ранее эти два направления часто конкурировали за ресурсы, но теперь они перешли к коллаборации, что принесло значительные бенефиты, включая кросс-канальную поддержку. Мария поделилась кейсом, связанным с видеопродакшеном, где был реализован проект "Вино вслепую" и кампания "Лучшие российские вина". Этот опыт продемонстрировал важность интеграции различных видов коммуникации для достижения лучших результатов. Креативный директор MOSKVA PRODUCTION Алиса Петрова выступила с докладом: "От кадров к кадру: как видео создает сильный HR-бренд". В своем выступлении она сделала акцент на том, как визуальная коммуникация создает нужный облик компании, отметив, что лучше "заходить" к аудитории через видео, потому что этот формат легко распространяется, экономит время, передает эмоции и привлекает внимание. Спикер представила этапы создания видео, рассказала о метриках оценки эффективности распространения видеоролика, о возможностях получения дополнительной информационной поддержки видео за счет участия в фестивалях и премиях. Директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный в докладе "Современный PR c помощью ML-аналитики на данных соцмедиа и СМИ" сделал акцент на том, что "без быстрой аналитики медиа повестки бизнес сегодня как без рук". Спикер представил решение в виде инструментов, основанных на базе ИИ, а также чек-лист системы аналитики соцмедиа и СМИ, отметив, как важно при аналитике работать при смешанном инфополе, а раздельный мониторинг СМИ и соцмедиа искажает реальные показатели. Директор по коммуникациям СДЭК Михаил Берггрен поделился практическим опытом управления командами в PR. Он уверен, что сильная команда может существовать только тогда, когда базовые потребности каждого ее участника будут удовлетворены. Спикер представил систему, отражающую зависимость рисков от уровня неудовлетворенных потребностей сотрудников по пирамиде Маслоу, предложил решения, которые будут точечно направлены на минимизацию рисков. Также Берггрен подчеркнул важность построения системы, которая не будет зависеть от одного человека, а будет опираться на команду в целом. "Для меня такие площадки, где собираются пиарщики и эксперты индустрии, – это всегда потрясающая возможность обогащаться новым опытом, делиться своими знаниями, заводить полезные связи и контакты. С этого форума я ушла не просто с массой контактов, но и с конкретными идеями, возможностями для сотрудничества и коллабораций – и это бесценно. Еще одна важная особенность конференций, которая мне особенно нравится, – это возможность говорить с аудиторией на равных. Атмосфера здесь этому очень способствует: ты не вещаешь с высокой сцены, а ведешь живой диалог, и именно в таких острых, уточняющих вопросах раскрывается самая ценная часть обмена опытом. Для меня самым интересным оказалось обсуждение перспектив использования искусственного интеллекта и современных технологий в PR, сопряженных с этим рисков и того, как неизбежно будет меняться профессия. С удовольствием послушала коллег, зафиксировала основные поинты и составила план дальнейших шагов. Учиться никогда не поздно – это точно!" – отметила участник форума директор по внешним коммуникациям ЛЕМАНА ПРО Екатерина Хватова. После завершения деловой программы участники обменялись впечатлениями в неформальной беседе. Организатор форума – AUDITORIUM CG, независимый организатор бизнес-конференций и деловых встреч для компаний из ключевых секторов российской экономики. Особое внимание компания уделяет форумам с тематикой внутренних коммуникаций – ключевому элементу создания единой, прозрачной и динамичной организации. В 2025 году на IX Всероссийском форуме по развитию внутренних коммуникаций INTERNAL COMMUNICATIONS FORCE 2025 эксперты встретятся, чтобы найти ответы на актуальные вопросы о модернизации внутренних коммуникаций для реализации бизнес-задач. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы