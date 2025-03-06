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Финские военные без предупреждения провели учения на территории школы - РИА Новости, 06.03.2025
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11:08 06.03.2025 (обновлено: 12:30 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/finljandija-2003359336.html
Финские военные без предупреждения провели учения на территории школы
Финские военные без предупреждения провели учения на территории школы - РИА Новости, 06.03.2025
Финские военные без предупреждения провели учения на территории школы
Финские военные без предупреждения провели часть учений на территории школы в Коуволе, сообщил телерадиовещатель Yle со ссылкой на директора образовательного... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T11:08:00+03:00
2025-03-06T12:30:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Финские военные без предупреждения провели часть учений на территории школы в Коуволе, сообщил телерадиовещатель Yle со ссылкой на директора образовательного учреждения. "Ученики уже собирались расходиться по домам, когда сотрудники заметили, что по двору передвигаются военные с оружием в полном обмундировании. Мы не знали об этом и не решились отпустить учеников домой", — рассказала директор школы Паси Ялонен. Инцидент произошел в госпитальной школе в Коуволе во время учений сухопутных сил Karelian stone 25, которые начались в понедельник. Как уточняет Yle, руководство учебного заведения не предупредили, что территория школы может быть использована в маневрах, а появление военных напугало учеников. Сотрудникам школы пришлось звонить в экстренные службы, но и те не смогли объяснить, что происходит, и запретили ученикам и персоналу покидать школу. Вскоре полиция позвонила в учебное заведение и объяснила, что появившиеся в окрестностях военные проводят учения. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Хельсинки после вступления в НАТО наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров. Дипломат напомнил, что в 2024-м финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса.
https://ria.ru/20250302/tanker-2002554318.html
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в мире, финляндия, павел кузнецов, нато
В мире, Финляндия, Павел Кузнецов, НАТО
Финские военные без предупреждения провели учения на территории школы

Yle: финские военные провели учения на территории школы, напугав учащихся

© Getty Images / Leon NealФинский военнослужащий
Финский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Getty Images / Leon Neal
Финский военнослужащий
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Финские военные без предупреждения провели часть учений на территории школы в Коуволе, сообщил телерадиовещатель Yle со ссылкой на директора образовательного учреждения.
«
"Ученики уже собирались расходиться по домам, когда сотрудники заметили, что по двору передвигаются военные с оружием в полном обмундировании. Мы не знали об этом и не решились отпустить учеников домой", — рассказала директор школы Паси Ялонен.
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Инцидент произошел в госпитальной школе в Коуволе во время учений сухопутных сил Karelian stone 25, которые начались в понедельник. Как уточняет Yle, руководство учебного заведения не предупредили, что территория школы может быть использована в маневрах, а появление военных напугало учеников.
Сотрудникам школы пришлось звонить в экстренные службы, но и те не смогли объяснить, что происходит, и запретили ученикам и персоналу покидать школу. Вскоре полиция позвонила в учебное заведение и объяснила, что появившиеся в окрестностях военные проводят учения.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Хельсинки после вступления в НАТО наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров. Дипломат напомнил, что в 2024-м финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса.
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