В Магаданской области возбудили дело против крупнейших фермеров региона
На крупнейших магаданских фермеров завели дело о жестоком обращении с животными
Ферма. Архивное фото
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МАГАДАН, 6 мар - РИА Новости. После визита прокуратуры в крупнейшее фермерское хозяйство Магаданской области КФХ "Комарова" полиция возбудила уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными", сообщает надзорное ведомство региона.
КФХ "Комарова" - единственное крупное фермерское хозяйство Магаданской области. Оно обеспечивает почти все социальные контракты региона, поставляя свою продукцию в больницы, детские сады и школы. Хозяйство получает субсидии из бюджетов различных уровней.
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"Более пятисот голов крупного рогатого скота КФХ "Комарова" содержит в селе Клепка Ольского муниципального округа Магаданской области. Установлено, что помещения для содержания коров не соответствуют ветеринарным требованиям, их уборка не производится. Из-за недостатка питания состояние коров явно неудовлетворительное. Обнаружено 43 погибших особи крупного рогатого скота с признаками истощения, их туши находились в одном помещении с живыми коровами. В период проведения осмотра обнаружен бык с симптомами истощения и обезвоживания, который позже погиб", - говорится в сообщении.
По требованию прокуратуры в КФХ "Комарова" организовано кормление животных, приняты меры по соблюдению питьевого режима.
Прокуратура Магаданской области объявила предостережение о недопустимости нарушений закона министру сельского хозяйства региона.
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