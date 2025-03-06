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Проекционные переходы в Ярославской области включат в дорожные контракты - РИА Новости, 06.03.2025
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Ярославская область
 
15:31 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/evraev-2003419623.html
Проекционные переходы в Ярославской области включат в дорожные контракты
Проекционные переходы в Ярославской области включат в дорожные контракты - РИА Новости, 06.03.2025
Проекционные переходы в Ярославской области включат в дорожные контракты
Создание проекционных пешеходных переходов должно быть предусмотрено в проектно-сметной документации на ремонт всех дорог, независимо от их статуса, заявил... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T15:31:00+03:00
2025-03-06T15:31:00+03:00
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Создание проекционных пешеходных переходов должно быть предусмотрено в проектно-сметной документации на ремонт всех дорог, независимо от их статуса, заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. По данным пресс-службы правительства Ярославской области, глава региона Михаил Евраев провел оперативное совещание с главами округов. "Неважно, какое значение у дороги, которая внесена в план ремонтных работ, – региональная она или местная. В проектно-сметную документацию на каждый такой объект обязательно должно быть включено создание проекционных пешеходных переходов", - цитирует Евраева пресс-служба. По словам губернатора, главная цель – повышение безопасности дорожного движения. С 2020 года уже свыше 100 пешеходных переходов в Ярославской области стали более безопасными благодаря использованию световой разметки в дополнение к традиционной. В ходе заседания также обсудили подключение к электричеству новых остановочных павильонов для обеспечения их освещением, электронными табло, устройствами видеонаблюдения. Для этого прокладывают подземные сети. Мероприятия уже полностью выполнили вдоль региональных автобусных маршрутов в Тутаеве и Гаврилов-Яме. "На остальных объектах работы необходимо завершить к началу туристического сезона", – отметил Михаил Евраев. В прошлом году, как уточняется на сайте "Ярославский регион", современные остановочные комплексы смонтировали в Ярославле, Рыбинске, Гаврилов-Яме, Угличе, Тутаеве, Ростове, Данилове, Мышкине, Переславле-Залесском, а также на региональных трассах – всего 226 объектов. Новые остановки оформлены в едином стиле и отвечают всем требованиям комфорта и безопасности.
https://ria.ru/20250305/evraev-2003288712.html
https://ria.ru/20250304/glemping-2003000614.html
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ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев
Проекционные переходы в Ярославской области включат в дорожные контракты

Евраев: проекционные переходы в Ярославской области включат в дорожные контракты

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Создание проекционных пешеходных переходов должно быть предусмотрено в проектно-сметной документации на ремонт всех дорог, независимо от их статуса, заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
По данным пресс-службы правительства Ярославской области, глава региона Михаил Евраев провел оперативное совещание с главами округов.
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"Неважно, какое значение у дороги, которая внесена в план ремонтных работ, – региональная она или местная. В проектно-сметную документацию на каждый такой объект обязательно должно быть включено создание проекционных пешеходных переходов", - цитирует Евраева пресс-служба.
По словам губернатора, главная цель – повышение безопасности дорожного движения. С 2020 года уже свыше 100 пешеходных переходов в Ярославской области стали более безопасными благодаря использованию световой разметки в дополнение к традиционной.
В ходе заседания также обсудили подключение к электричеству новых остановочных павильонов для обеспечения их освещением, электронными табло, устройствами видеонаблюдения. Для этого прокладывают подземные сети. Мероприятия уже полностью выполнили вдоль региональных автобусных маршрутов в Тутаеве и Гаврилов-Яме.
"На остальных объектах работы необходимо завершить к началу туристического сезона", – отметил Михаил Евраев.
В прошлом году, как уточняется на сайте "Ярославский регион", современные остановочные комплексы смонтировали в Ярославле, Рыбинске, Гаврилов-Яме, Угличе, Тутаеве, Ростове, Данилове, Мышкине, Переславле-Залесском, а также на региональных трассах – всего 226 объектов. Новые остановки оформлены в едином стиле и отвечают всем требованиям комфорта и безопасности.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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