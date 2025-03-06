https://ria.ru/20250306/evraev-2003419623.html

Проекционные переходы в Ярославской области включат в дорожные контракты

Проекционные переходы в Ярославской области включат в дорожные контракты - РИА Новости, 06.03.2025

Проекционные переходы в Ярославской области включат в дорожные контракты

Создание проекционных пешеходных переходов должно быть предусмотрено в проектно-сметной документации на ремонт всех дорог, независимо от их статуса, заявил... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T15:31:00+03:00

2025-03-06T15:31:00+03:00

2025-03-06T15:31:00+03:00

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Создание проекционных пешеходных переходов должно быть предусмотрено в проектно-сметной документации на ремонт всех дорог, независимо от их статуса, заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. По данным пресс-службы правительства Ярославской области, глава региона Михаил Евраев провел оперативное совещание с главами округов. "Неважно, какое значение у дороги, которая внесена в план ремонтных работ, – региональная она или местная. В проектно-сметную документацию на каждый такой объект обязательно должно быть включено создание проекционных пешеходных переходов", - цитирует Евраева пресс-служба. По словам губернатора, главная цель – повышение безопасности дорожного движения. С 2020 года уже свыше 100 пешеходных переходов в Ярославской области стали более безопасными благодаря использованию световой разметки в дополнение к традиционной. В ходе заседания также обсудили подключение к электричеству новых остановочных павильонов для обеспечения их освещением, электронными табло, устройствами видеонаблюдения. Для этого прокладывают подземные сети. Мероприятия уже полностью выполнили вдоль региональных автобусных маршрутов в Тутаеве и Гаврилов-Яме. "На остальных объектах работы необходимо завершить к началу туристического сезона", – отметил Михаил Евраев. В прошлом году, как уточняется на сайте "Ярославский регион", современные остановочные комплексы смонтировали в Ярославле, Рыбинске, Гаврилов-Яме, Угличе, Тутаеве, Ростове, Данилове, Мышкине, Переславле-Залесском, а также на региональных трассах – всего 226 объектов. Новые остановки оформлены в едином стиле и отвечают всем требованиям комфорта и безопасности.

https://ria.ru/20250305/evraev-2003288712.html

https://ria.ru/20250304/glemping-2003000614.html

ярославская область

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ярославская область, михаил евраев