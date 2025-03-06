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В Белоруссии задержали украинского экстремиста - РИА Новости, 06.03.2025
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16:06 06.03.2025 (обновлено: 16:18 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/ekstremist-2003425623.html
В Белоруссии задержали украинского экстремиста
В Белоруссии задержали украинского экстремиста - РИА Новости, 06.03.2025
В Белоруссии задержали украинского экстремиста
Белорусские пограничники задержали нарушившего латвийско-белорусскую границу украинца, который намеревался далее проследовать в РФ для осуществления... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T16:06:00+03:00
2025-03-06T16:18:00+03:00
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МИНСК, 6 мар – РИА Новости. Белорусские пограничники задержали нарушившего латвийско-белорусскую границу украинца, который намеревался далее проследовать в РФ для осуществления экстремистской деятельности, сообщила в четверг пресс-служба Госпогранкомитета республики."Полоцкие пограничники в Верхнедвинском районе (Витебская область – ред.) задержали украинца за нарушение границы из Латвии в Беларусь. Также установлены и задержаны его подельники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что у оперативников Полоцкого погранотряда появилась информация о готовящемся нарушении белорусской границы. "После того как гражданин Украины преодолел латвийский заградзабор, военнослужащие начали контролируемое сопровождение нарушителя до места встречи с его подельником. В населенном пункте Янино пограничники при силовой поддержке сотрудников ОМОН УВД Витебского облисполкома задержали обоих мужчин. В последующем в Новополоцке задержаны еще двое пособников нарушителя, которые помогали ему нелегально попасть в нашу страну", - говорится в сообщении."Как стало известно, украинец намеревался следовать в Российскую Федерацию для осуществления экстремистской деятельности. "Выяснилось, что ему запрещен въезд в Россию и Беларусь как лицу, вынашивающему намерения по дестабилизации общественно-политической обстановки и организации ячеек экстремистских структур в интересах Украины", - говорится в сообщении.По данным ведомства, злоумышленник задержан за нарушение границы. "В отношении его пособников из Белоруссии возбуждены уголовные дела за организацию незаконной миграции, совершенную группой лиц по предварительному сговору. Им грозит до 7 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250205/bastrykin-1997520012.html
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Задержание украинца на границе Белоруссии и Латвии
Белорусские пограничники задержали на границе с Латвией украинца, который хотел въехать в Россию "для осуществления экстсремистской деятельности"
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россия, белоруссия, в мире, украина
Россия, Белоруссия, В мире, Украина
В Белоруссии задержали украинского экстремиста

В Белоруссии задержали украинского экстремиста, направлявшегося в Россию

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МИНСК, 6 мар – РИА Новости. Белорусские пограничники задержали нарушившего латвийско-белорусскую границу украинца, который намеревался далее проследовать в РФ для осуществления экстремистской деятельности, сообщила в четверг пресс-служба Госпогранкомитета республики.
"Полоцкие пограничники в Верхнедвинском районе (Витебская область – ред.) задержали украинца за нарушение границы из Латвии в Беларусь. Также установлены и задержаны его подельники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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Отмечается, что у оперативников Полоцкого погранотряда появилась информация о готовящемся нарушении белорусской границы. "После того как гражданин Украины преодолел латвийский заградзабор, военнослужащие начали контролируемое сопровождение нарушителя до места встречи с его подельником. В населенном пункте Янино пограничники при силовой поддержке сотрудников ОМОН УВД Витебского облисполкома задержали обоих мужчин. В последующем в Новополоцке задержаны еще двое пособников нарушителя, которые помогали ему нелегально попасть в нашу страну", - говорится в сообщении.
"Как стало известно, украинец намеревался следовать в Российскую Федерацию для осуществления экстремистской деятельности. "Выяснилось, что ему запрещен въезд в Россию и Беларусь как лицу, вынашивающему намерения по дестабилизации общественно-политической обстановки и организации ячеек экстремистских структур в интересах Украины", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, злоумышленник задержан за нарушение границы. "В отношении его пособников из Белоруссии возбуждены уголовные дела за организацию незаконной миграции, совершенную группой лиц по предварительному сговору. Им грозит до 7 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
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