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По делу специалиста РАН назначена судебная экспертиза холодного оружия - РИА Новости, 06.03.2025
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01:44 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/ekspertiza-2003318423.html
По делу специалиста РАН назначена судебная экспертиза холодного оружия
По делу специалиста РАН назначена судебная экспертиза холодного оружия - РИА Новости, 06.03.2025
По делу специалиста РАН назначена судебная экспертиза холодного оружия
В рамках расследования уголовного дела специалиста Российской академии наук (РАН) Василия Соловьева, обвиняемого в крупном мошенничестве, назначены... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T01:44:00+03:00
2025-03-06T01:44:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. В рамках расследования уголовного дела специалиста Российской академии наук (РАН) Василия Соловьева, обвиняемого в крупном мошенничестве, назначены баллистические экспертизы, а также судебная экспертиза холодного оружия, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Завершить расследование уголовного дела до указанного срока не представляется возможным, так как по делу необходимо: получить заключения экспертов пяти баллистических судебных экспертиз и судебной экспертизы холодного оружия", - сказано в документах. Также сообщается о необходимости проведения физико-химической судебной экспертизы и ознакомлении всех заинтересованных лиц с их результатами. Кроме того, как указало следствие в ходатайстве о продлении срока содержания под стражей фигуранту, Соловьеву предъявят обвинение в порядке статьи 175 УПК РФ, согласно которой его могут дополнить либо изменить. Фабула дела не сообщается. Измайловский суд Москвы в конце декабря 2024 года арестовал Соловьева. Согласно документам, он обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору. Следствие настаивало на аресте Соловьева так как у того имеется действующий заграничный паспорт, он регулярно пересекал границу РФ, был сотрудником правоохранительных органов и имеет там связи. Следствие считает, что обвиняемый, оставаясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на потерпевших и свидетелей по уголовному делу, а также, с учетом тяжести предъявленного обвинения, скрыться от органов предварительного следствия и суда.
https://ria.ru/20250203/ekspertiza-1996958214.html
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
По делу специалиста РАН назначена судебная экспертиза холодного оружия

По делу специалиста РАН Соловьева назначена судебная экспертиза холодного оружия

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. В рамках расследования уголовного дела специалиста Российской академии наук (РАН) Василия Соловьева, обвиняемого в крупном мошенничестве, назначены баллистические экспертизы, а также судебная экспертиза холодного оружия, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Завершить расследование уголовного дела до указанного срока не представляется возможным, так как по делу необходимо: получить заключения экспертов пяти баллистических судебных экспертиз и судебной экспертизы холодного оружия", - сказано в документах.
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Также сообщается о необходимости проведения физико-химической судебной экспертизы и ознакомлении всех заинтересованных лиц с их результатами. Кроме того, как указало следствие в ходатайстве о продлении срока содержания под стражей фигуранту, Соловьеву предъявят обвинение в порядке статьи 175 УПК РФ, согласно которой его могут дополнить либо изменить.
Фабула дела не сообщается.
Измайловский суд Москвы в конце декабря 2024 года арестовал Соловьева. Согласно документам, он обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору.
Следствие настаивало на аресте Соловьева так как у того имеется действующий заграничный паспорт, он регулярно пересекал границу РФ, был сотрудником правоохранительных органов и имеет там связи.
Следствие считает, что обвиняемый, оставаясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на потерпевших и свидетелей по уголовному делу, а также, с учетом тяжести предъявленного обвинения, скрыться от органов предварительного следствия и суда.
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