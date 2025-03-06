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Ефимов: в Москве выделили участок для пищевого комплекса - РИА Новости, 06.03.2025
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14:12 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/efimov-2003368246.html
Ефимов: в Москве выделили участок для пищевого комплекса
Ефимов: в Москве выделили участок для пищевого комплекса - РИА Новости, 06.03.2025
Ефимов: в Москве выделили участок для пищевого комплекса
Комплекс по изготовлению продуктов питания появится на севере Москвы в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:12:00+03:00
2025-03-06T14:12:00+03:00
градостроительный комплекс москвы
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Комплекс по изготовлению продуктов питания появится на севере Москвы в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С 2022 года инвесторы, готовые создавать производства в столице, могут получить землю для строительства за символическую плату – один рубль в год. Это позволяет бизнесу снизить затраты на создание рабочих мест и в короткие сроки наладить выпуск важной для жизни и экономики города продукции. Так, на севере столицы инвестор возведет комплекс по изготовлению продуктов питания, на котором смогут работать 400 человек", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что для строительства пищевого производства Москва выделила в аренду участок. Его площадь составляет 1,6 гектара. В проект вложат 1,5 миллиарда рублей.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что участок расположен в Западном Дегунине по адресу: Коровинское шоссе, владение 17. Договоры аренды заключили на пять лет. За это время необходимо построить комплекс площадью 20 тысяч квадратных метров.
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градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман
Градостроительный комплекс Москвы, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман
Ефимов: в Москве выделили участок для пищевого комплекса

Ефимов: в Москве выделили участок для строительства пищевого комплекса

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Комплекс по изготовлению продуктов питания появится на севере Москвы в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С 2022 года инвесторы, готовые создавать производства в столице, могут получить землю для строительства за символическую плату – один рубль в год. Это позволяет бизнесу снизить затраты на создание рабочих мест и в короткие сроки наладить выпуск важной для жизни и экономики города продукции. Так, на севере столицы инвестор возведет комплекс по изготовлению продуктов питания, на котором смогут работать 400 человек", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что для строительства пищевого производства Москва выделила в аренду участок. Его площадь составляет 1,6 гектара. В проект вложат 1,5 миллиарда рублей.
В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что участок расположен в Западном Дегунине по адресу: Коровинское шоссе, владение 17. Договоры аренды заключили на пять лет. За это время необходимо построить комплекс площадью 20 тысяч квадратных метров.
 
Градостроительный комплекс МосквыМоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Максим Гаман
 
 
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