https://ria.ru/20250306/efimov-2003368246.html

Ефимов: в Москве выделили участок для пищевого комплекса

Ефимов: в Москве выделили участок для пищевого комплекса - РИА Новости, 06.03.2025

Ефимов: в Москве выделили участок для пищевого комплекса

Комплекс по изготовлению продуктов питания появится на севере Москвы в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T14:12:00+03:00

2025-03-06T14:12:00+03:00

2025-03-06T14:12:00+03:00

градостроительный комплекс москвы

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Комплекс по изготовлению продуктов питания появится на севере Москвы в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С 2022 года инвесторы, готовые создавать производства в столице, могут получить землю для строительства за символическую плату – один рубль в год. Это позволяет бизнесу снизить затраты на создание рабочих мест и в короткие сроки наладить выпуск важной для жизни и экономики города продукции. Так, на севере столицы инвестор возведет комплекс по изготовлению продуктов питания, на котором смогут работать 400 человек", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что для строительства пищевого производства Москва выделила в аренду участок. Его площадь составляет 1,6 гектара. В проект вложат 1,5 миллиарда рублей.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что участок расположен в Западном Дегунине по адресу: Коровинское шоссе, владение 17. Договоры аренды заключили на пять лет. За это время необходимо построить комплекс площадью 20 тысяч квадратных метров.

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман