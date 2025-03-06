https://ria.ru/20250306/efimov-2003320769.html
Ефимов: в районе Черемушки реорганизуют участок в рамках КРТ
Ефимов: в районе Черемушки реорганизуют участок в рамках КРТ - РИА Новости, 06.03.2025
Ефимов: в районе Черемушки реорганизуют участок в рамках КРТ
На юго-западе Москвы в Черемушках проведут реорганизацию участка в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T10:12:00+03:00
2025-03-06T10:12:00+03:00
2025-03-06T10:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. На юго-западе Москвы в Черемушках проведут реорганизацию участка в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Речь идет об участке на 1,7 гектара, который находится на улице Херсонской, рядом со станциями метро "Калужская" и "Воронцовская"."Здесь в течение пяти лет построят жилые дома для целей программы реновации и иных нужд города, а также коммунальные объекты общей площадью 42 тысячи квадратных метров. Вложения в развитие площадки составят около 6,4 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 23,8 миллиона рублей", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.На этой территории возведут новостройки по программе реновации. Планируется, что дома займут 41,8 тысячи квадратных метров. В квартирах в новых ЖК смогут поселиться около 1 тысячи человек. На первых этажах домов обустроят торговые помещения, заведения общепита и бытовые службы.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении реорганизовать два участка в Северном и Юго-Западном административных округах столицы.
https://ria.ru/20250304/efimov-2002927817.html
https://ria.ru/20250304/efimov-2002827463.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в районе Черемушки реорганизуют участок в рамках КРТ
Ефимов: на улице Херсонской реорганизуют участок по программе КРТ
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. На юго-западе Москвы в Черемушках проведут реорганизацию участка в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Речь идет об участке на 1,7 гектара, который находится на улице Херсонской, рядом со станциями метро "Калужская" и "Воронцовская".
"Здесь в течение пяти лет построят жилые дома для целей программы реновации и иных нужд города, а также коммунальные объекты общей площадью 42 тысячи квадратных метров. Вложения в развитие площадки составят около 6,4 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 23,8 миллиона рублей", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.
На этой территории возведут новостройки по программе реновации. Планируется, что дома займут 41,8 тысячи квадратных метров. В квартирах в новых ЖК смогут поселиться около 1 тысячи человек. На первых этажах домов обустроят торговые помещения, заведения общепита и бытовые службы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении реорганизовать два участка в Северном и Юго-Западном административных округах столицы.