https://ria.ru/20250306/efimov-2003320769.html

Ефимов: в районе Черемушки реорганизуют участок в рамках КРТ

Ефимов: в районе Черемушки реорганизуют участок в рамках КРТ - РИА Новости, 06.03.2025

Ефимов: в районе Черемушки реорганизуют участок в рамках КРТ

На юго-западе Москвы в Черемушках проведут реорганизацию участка в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T10:12:00+03:00

2025-03-06T10:12:00+03:00

2025-03-06T10:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. На юго-западе Москвы в Черемушках проведут реорганизацию участка в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Речь идет об участке на 1,7 гектара, который находится на улице Херсонской, рядом со станциями метро "Калужская" и "Воронцовская"."Здесь в течение пяти лет построят жилые дома для целей программы реновации и иных нужд города, а также коммунальные объекты общей площадью 42 тысячи квадратных метров. Вложения в развитие площадки составят около 6,4 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 23,8 миллиона рублей", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.На этой территории возведут новостройки по программе реновации. Планируется, что дома займут 41,8 тысячи квадратных метров. В квартирах в новых ЖК смогут поселиться около 1 тысячи человек. На первых этажах домов обустроят торговые помещения, заведения общепита и бытовые службы.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении реорганизовать два участка в Северном и Юго-Западном административных округах столицы.

https://ria.ru/20250304/efimov-2002927817.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы