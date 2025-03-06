https://ria.ru/20250306/efimov-2003320616.html
Ефимов: по программе реновации 66 тысяч семей получили новое жилье
Ефимов: по программе реновации 66 тысяч семей получили новое жилье - РИА Новости, 06.03.2025
Ефимов: по программе реновации 66 тысяч семей получили новое жилье
С начала действия программы реновации в Москве более 66 тысяч семей переехали в новостройки, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T09:12:00+03:00
2025-03-06T09:12:00+03:00
2025-03-06T09:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. С начала действия программы реновации в Москве более 66 тысяч семей переехали в новостройки, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Более чем за семь лет реализации программы реновации в столице в новые квартиры переехали свыше 66 тысяч семей. Около 11,8 тысячи из них проживают в Юго-Восточном административном округе, более 11,2 тысячи – в Восточном, а еще около 8 тысяч – в Западном", - приводит слова Ефимова его пресс-служба.Из всех семей, получивших квартиры по этой программе, 75% или около 49 тысяч обратились к сервису "Помощь в переезде", уточнил замглавы города.С помощью этого сервиса можно бесплатно нанять грузчиков и машину, чтобы перевезти вещи в новый дом. Для этого нужно оставить заявку либо на сайте мэра, либо через центры информирования по переселению.Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, как реализуется программа реновации в Восточном административном округе.Программа реновации в Москве реализуется с августа 2017 года. Она подразумевает расселение более 5 тысяч старых домов и около миллиона человек. В 2018 году первые участники программы подписали документы на квартиры в Северном Измайлове.
https://ria.ru/20250305/efimov-2003084847.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: по программе реновации 66 тысяч семей получили новое жилье
Ефимов: с 2017 года 66 тысяч семей переехали в новое жилье по реновации
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. С начала действия программы реновации в Москве более 66 тысяч семей переехали в новостройки, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Более чем за семь лет реализации программы реновации в столице в новые квартиры переехали свыше 66 тысяч семей. Около 11,8 тысячи из них проживают в Юго-Восточном административном округе, более 11,2 тысячи – в Восточном, а еще около 8 тысяч – в Западном", - приводит слова Ефимова его пресс-служба.
Из всех семей, получивших квартиры по этой программе, 75% или около 49 тысяч обратились к сервису "Помощь в переезде", уточнил замглавы города.
С помощью этого сервиса можно бесплатно нанять грузчиков и машину, чтобы перевезти вещи в новый дом. Для этого нужно оставить заявку либо на сайте мэра, либо через центры информирования по переселению.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, как реализуется программа реновации в Восточном административном округе.
Программа реновации в Москве реализуется с августа 2017 года. Она подразумевает расселение более 5 тысяч старых домов и около миллиона человек. В 2018 году первые участники программы подписали документы на квартиры в Северном Измайлове.