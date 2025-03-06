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В ДУМ России рассказали о провокационных письмах, полученных епархиями РПЦ - РИА Новости, 06.03.2025
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Религия
 
19:33 06.03.2025 (обновлено: 19:34 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/dum-2003489931.html
В ДУМ России рассказали о провокационных письмах, полученных епархиями РПЦ
В ДУМ России рассказали о провокационных письмах, полученных епархиями РПЦ - РИА Новости, 06.03.2025
В ДУМ России рассказали о провокационных письмах, полученных епархиями РПЦ
В Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ назвали провокацией письма, направленные якобы от имени ДУМ в епархии Русской православной церкви с просьбой "выделить... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T19:33:00+03:00
2025-03-06T19:34:00+03:00
россия
владимир путин
русская православная церковь
религия
религия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ назвали провокацией письма, направленные якобы от имени ДУМ в епархии Русской православной церкви с просьбой "выделить помещения для намаза в храмах РПЦ", а также призвали правоохранителей отреагировать на эту провокацию. "Сегодня православные епархии в разных регионах России получают письма за подписью руководства Духовного управления мусульман Российской Федерации. В них под предлогом укрепления межрелигиозного согласия содержится просьба о "выделении помещений для совершения намаза в храмах Русской православной церкви в тех населенных пунктах, где отсутствуют молельные дома". Убедительно просим игнорировать данные письма — это провокация с целью внести раздор между традиционными религиями России", - говорится в сообщении в Telegram-канале ДУМ. В организации также напомнили о недавнем заявлении президента России Владимира Путина на расширенном заседании коллегии МВД о том, что он что ждет от органов внутренних дел РФ жесткой реакции на преступления на почве религиозной и национальной нетерпимости. "Данную акцию мы относим именно к таковым и обращаемся ко всем компетентным органам провести надлежащее расследование. &lt;...&gt; Мы молитвенно просим наших православных братьев не поддаваться на провокацию", - заключили в ДУМ.
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россия, владимир путин, русская православная церковь, религия
Россия, Владимир Путин, Русская православная церковь, Религия, Религия
В ДУМ России рассказали о провокационных письмах, полученных епархиями РПЦ

ДУМ: письма с просьбой выделить места для намаза в храмах РПЦ — это провокация

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМолитвенный коврик для намаза
Молитвенный коврик для намаза - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости
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Молитвенный коврик для намаза. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ назвали провокацией письма, направленные якобы от имени ДУМ в епархии Русской православной церкви с просьбой "выделить помещения для намаза в храмах РПЦ", а также призвали правоохранителей отреагировать на эту провокацию.
"Сегодня православные епархии в разных регионах России получают письма за подписью руководства Духовного управления мусульман Российской Федерации. В них под предлогом укрепления межрелигиозного согласия содержится просьба о "выделении помещений для совершения намаза в храмах Русской православной церкви в тех населенных пунктах, где отсутствуют молельные дома". Убедительно просим игнорировать данные письма — это провокация с целью внести раздор между традиционными религиями России", - говорится в сообщении в Telegram-канале ДУМ.
В организации также напомнили о недавнем заявлении президента России Владимира Путина на расширенном заседании коллегии МВД о том, что он что ждет от органов внутренних дел РФ жесткой реакции на преступления на почве религиозной и национальной нетерпимости.
"Данную акцию мы относим именно к таковым и обращаемся ко всем компетентным органам провести надлежащее расследование. <...> Мы молитвенно просим наших православных братьев не поддаваться на провокацию", - заключили в ДУМ.
Мусульманки - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
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