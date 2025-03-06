https://ria.ru/20250306/donetsk-2003332695.html
ВСУ ночью атаковали Донецк
ВСУ ночью атаковали Донецк - РИА Новости, 06.03.2025
ВСУ ночью атаковали Донецк
Украинские войска минувшей ночью атаковали Донецк, в результате чего пострадали многоквартирные жилые дома и гражданские автомобили, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T06:57:00+03:00
2025-03-06T06:57:00+03:00
2025-03-06T08:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003336205_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f2a40c7d1c44bb598f002123508e6927.jpg
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью атаковали Донецк, в результате чего пострадали многоквартирные жилые дома и гражданские автомобили, передает корреспондент РИА Новости. В результате обстрела повреждения получили по меньшей мере три многоквартирных дома и салон красоты в Киевском районе города. В домах многочисленные разрушения фасада и остекления. Не менее пяти гражданских автомобилей также получили повреждения. На месте происшествия работает бригада скорой помощи. Информация о пострадавших при обстреле уточняется. "Слышал один взрыв. Искры летели напротив бизнес-центра. Во многих квартирах повыбивало окна", - рассказал РИА Новости владелец одной из поврежденных квартир.
https://ria.ru/20250306/novogrodovka-2003329041.html
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003336205_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d1c762de7ae8509754c2bfd3a955e9d6.jpg
Жилые дома Донецка после обстрела ВСУ
Украинские войска минувшей ночью обстреляли Донецк, пострадали многоквартирные жилые дома и гражданские автомобили, передает корреспондент РИА Новости
2025-03-06T06:57
true
PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк
ВСУ ночью атаковали Донецк
ВСУ ночью атаковали Донецк, пострадали жилые дома и автомобили
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью атаковали Донецк, в результате чего пострадали многоквартирные жилые дома и гражданские автомобили, передает корреспондент РИА Новости.
В результате обстрела повреждения получили по меньшей мере три многоквартирных дома и салон красоты в Киевском районе города. В домах многочисленные разрушения фасада и остекления. Не менее пяти гражданских автомобилей также получили повреждения.
На месте происшествия работает бригада скорой помощи. Информация о пострадавших при обстреле уточняется.
"Слышал один взрыв. Искры летели напротив бизнес-центра. Во многих квартирах повыбивало окна", - рассказал РИА Новости владелец одной из поврежденных квартир.