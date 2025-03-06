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ВСУ ночью атаковали Донецк - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:57 06.03.2025 (обновлено: 08:14 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/donetsk-2003332695.html
ВСУ ночью атаковали Донецк
ВСУ ночью атаковали Донецк - РИА Новости, 06.03.2025
ВСУ ночью атаковали Донецк
Украинские войска минувшей ночью атаковали Донецк, в результате чего пострадали многоквартирные жилые дома и гражданские автомобили, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T06:57:00+03:00
2025-03-06T08:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью атаковали Донецк, в результате чего пострадали многоквартирные жилые дома и гражданские автомобили, передает корреспондент РИА Новости. В результате обстрела повреждения получили по меньшей мере три многоквартирных дома и салон красоты в Киевском районе города. В домах многочисленные разрушения фасада и остекления. Не менее пяти гражданских автомобилей также получили повреждения. На месте происшествия работает бригада скорой помощи. Информация о пострадавших при обстреле уточняется. "Слышал один взрыв. Искры летели напротив бизнес-центра. Во многих квартирах повыбивало окна", - рассказал РИА Новости владелец одной из поврежденных квартир.
https://ria.ru/20250306/novogrodovka-2003329041.html
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Жилые дома Донецка после обстрела ВСУ
Украинские войска минувшей ночью обстреляли Донецк, пострадали многоквартирные жилые дома и гражданские автомобили, передает корреспондент РИА Новости
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в мире, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк
ВСУ ночью атаковали Донецк

ВСУ ночью атаковали Донецк, пострадали жилые дома и автомобили

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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью атаковали Донецк, в результате чего пострадали многоквартирные жилые дома и гражданские автомобили, передает корреспондент РИА Новости.
В результате обстрела повреждения получили по меньшей мере три многоквартирных дома и салон красоты в Киевском районе города. В домах многочисленные разрушения фасада и остекления. Не менее пяти гражданских автомобилей также получили повреждения.
На месте происшествия работает бригада скорой помощи. Информация о пострадавших при обстреле уточняется.
"Слышал один взрыв. Искры летели напротив бизнес-центра. Во многих квартирах повыбивало окна", - рассказал РИА Новости владелец одной из поврежденных квартир.
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