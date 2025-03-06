https://ria.ru/20250306/donetsk-2003332695.html

ВСУ ночью атаковали Донецк

ВСУ ночью атаковали Донецк - РИА Новости, 06.03.2025

ВСУ ночью атаковали Донецк

Украинские войска минувшей ночью атаковали Донецк, в результате чего пострадали многоквартирные жилые дома и гражданские автомобили, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T06:57:00+03:00

2025-03-06T06:57:00+03:00

2025-03-06T08:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003336205_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f2a40c7d1c44bb598f002123508e6927.jpg

ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью атаковали Донецк, в результате чего пострадали многоквартирные жилые дома и гражданские автомобили, передает корреспондент РИА Новости. В результате обстрела повреждения получили по меньшей мере три многоквартирных дома и салон красоты в Киевском районе города. В домах многочисленные разрушения фасада и остекления. Не менее пяти гражданских автомобилей также получили повреждения. На месте происшествия работает бригада скорой помощи. Информация о пострадавших при обстреле уточняется. "Слышал один взрыв. Искры летели напротив бизнес-центра. Во многих квартирах повыбивало окна", - рассказал РИА Новости владелец одной из поврежденных квартир.

https://ria.ru/20250306/novogrodovka-2003329041.html

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жилые дома Донецка после обстрела ВСУ Украинские войска минувшей ночью обстреляли Донецк, пострадали многоквартирные жилые дома и гражданские автомобили, передает корреспондент РИА Новости 2025-03-06T06:57 true PT0M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк