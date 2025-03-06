https://ria.ru/20250306/desantniki-2003350699.html
Разведчики ВДВ взяли в плен украинских военных при штурме в Курской области
Разведчики ВДВ взяли в плен украинских военных при штурме в Курской области - РИА Новости, 06.03.2025
Разведчики ВДВ взяли в плен украинских военных при штурме в Курской области
Четыре десантника уссурийской 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из группировки "Север" при штурме лесополосы в курском приграничье взяли в... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T10:09:00+03:00
2025-03-06T10:09:00+03:00
2025-03-06T11:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003348493_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e7f273fa09c4f04bb928462844a271df.jpg
КУРСК, 6 мар — РИА Новости. Четыре десантника уссурийской 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из группировки "Север" при штурме лесополосы в курском приграничье взяли в плен десять украинских военнослужащих, рассказал РИА Новости помощник начальника разведки с позывным Зенит. За работой разведчиков в режиме онлайн наблюдал корреспондент РИА Новости. "Поступила задача выдвинуться группе в количестве четырех человек в одну из лесополос для проведения разведывательно-поисковых действий. В ходе выдвижения были обнаружены несколько оборудованных позиций противника. Проходя от позиции к позиции, взяли в плен порядка десяти человек, военнослужащих Вооруженных сил Украины", — сказал Зенит. По его словам, когда разведчики выводили пленных, их атаковал украинский гексакоптер "Баба-яга". "Начала производить сбросы мин, два разведчика не растерялись, растянули теплоизоляционное одеяло и под ним спрятали военнопленного ВСУ", — добавил собеседник агентства. Кроме того, ВСУ открыли по группе огонь из миномета. Из-за этого погибли два украинских солдата.
https://ria.ru/20250304/vsu-2002877391.html
https://ria.ru/20250305/naemnik-2003210614.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003348493_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_93d2cd24088b170ba5e7908ad76718c7.jpg
Десантники в курском приграничье берут в плен 10 военнослужащих ВСУ
Четыре десантника уссурийской 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки "Север", при штурме лесополосы в курском приграничье взяли в плен 10 военнослужащих ВСУ. Об этом РИА Новости рассказал помощник начальника разведки с позывным "Зенит".
2025-03-06T10:09
true
PT2M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Разведчики ВДВ взяли в плен украинских военных при штурме в Курской области
Разведчики ВДВ взяли в плен десять военных ВСУ при штурме в Курской области