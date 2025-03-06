https://ria.ru/20250306/desantniki-2003350699.html

Разведчики ВДВ взяли в плен украинских военных при штурме в Курской области

Разведчики ВДВ взяли в плен украинских военных при штурме в Курской области - РИА Новости, 06.03.2025

Разведчики ВДВ взяли в плен украинских военных при штурме в Курской области

Четыре десантника уссурийской 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из группировки "Север" при штурме лесополосы в курском приграничье взяли в... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T10:09:00+03:00

2025-03-06T10:09:00+03:00

2025-03-06T11:29:00+03:00

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КУРСК, 6 мар — РИА Новости. Четыре десантника уссурийской 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из группировки "Север" при штурме лесополосы в курском приграничье взяли в плен десять украинских военнослужащих, рассказал РИА Новости помощник начальника разведки с позывным Зенит. За работой разведчиков в режиме онлайн наблюдал корреспондент РИА Новости. "Поступила задача выдвинуться группе в количестве четырех человек в одну из лесополос для проведения разведывательно-поисковых действий. В ходе выдвижения были обнаружены несколько оборудованных позиций противника. Проходя от позиции к позиции, взяли в плен порядка десяти человек, военнослужащих Вооруженных сил Украины", — сказал Зенит. По его словам, когда разведчики выводили пленных, их атаковал украинский гексакоптер "Баба-яга". "Начала производить сбросы мин, два разведчика не растерялись, растянули теплоизоляционное одеяло и под ним спрятали военнопленного ВСУ", — добавил собеседник агентства. Кроме того, ВСУ открыли по группе огонь из миномета. Из-за этого погибли два украинских солдата.

https://ria.ru/20250304/vsu-2002877391.html

https://ria.ru/20250305/naemnik-2003210614.html

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Десантники в курском приграничье берут в плен 10 военнослужащих ВСУ Четыре десантника уссурийской 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки "Север", при штурме лесополосы в курском приграничье взяли в плен 10 военнослужащих ВСУ. Об этом РИА Новости рассказал помощник начальника разведки с позывным "Зенит". 2025-03-06T10:09 true PT2M08S

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вооруженные силы украины, безопасность