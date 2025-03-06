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Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения сироты в Омской области - РИА Новости, 06.03.2025
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15:58 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/delo-2003424347.html
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения сироты в Омской области
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения сироты в Омской области - РИА Новости, 06.03.2025
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения сироты в Омской области
Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после сообщения об избиении 17-летнего сироты в Омской области, сообщили... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T15:58:00+03:00
2025-03-06T15:58:00+03:00
происшествия
омская область
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 6 мар - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после сообщения об избиении 17-летнего сироты в Омской области, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. Инцидент произошел в Усть-Заостровке Омской области. О случившемся стало известно из соцсетей: появилось видео, на котором один подросток жестоко избивает другого. Оба молодых человека - студенты сельскохозяйственного техникума. "В селе Усть-Заостровке Омской области студент техникума в присутствии знакомых избил сверстника, являющегося сиротой, при этом последний сопротивления не оказывал. В результате у потерпевшего диагностированы многочисленные ушибы, ему потребовалась медицинская помощь. Впоследствии фигурант распространил запись с избиением подростка среди учащихся", – сообщили в пресс-службе. СУСК России по Омской области организовал проверку случившегося. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУСК России по Омской области Виталию Батищеву возбудить уголовное дело, добавили в пресс-службе ведомства. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20250303/peterburg-2002863677.html
https://ria.ru/20250218/bastrykin-1999964108.html
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происшествия, омская область, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения сироты в Омской области

Бастрыкин поручил возбудить дело о избиении 17-летнего сироты в Омской области

© Фото : предоставлено СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Фото : предоставлено СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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ОМСК, 6 мар - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после сообщения об избиении 17-летнего сироты в Омской области, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Инцидент произошел в Усть-Заостровке Омской области. О случившемся стало известно из соцсетей: появилось видео, на котором один подросток жестоко избивает другого. Оба молодых человека - студенты сельскохозяйственного техникума.
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"В селе Усть-Заостровке Омской области студент техникума в присутствии знакомых избил сверстника, являющегося сиротой, при этом последний сопротивления не оказывал. В результате у потерпевшего диагностированы многочисленные ушибы, ему потребовалась медицинская помощь. Впоследствии фигурант распространил запись с избиением подростка среди учащихся", – сообщили в пресс-службе.
СУСК России по Омской области организовал проверку случившегося. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУСК России по Омской области Виталию Батищеву возбудить уголовное дело, добавили в пресс-службе ведомства.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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ПроисшествияОмская областьРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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