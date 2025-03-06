https://ria.ru/20250306/delo-2003424347.html

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения сироты в Омской области

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения сироты в Омской области - РИА Новости, 06.03.2025

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения сироты в Омской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после сообщения об избиении 17-летнего сироты в Омской области, сообщили... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T15:58:00+03:00

2025-03-06T15:58:00+03:00

2025-03-06T15:58:00+03:00

происшествия

омская область

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 6 мар - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после сообщения об избиении 17-летнего сироты в Омской области, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. Инцидент произошел в Усть-Заостровке Омской области. О случившемся стало известно из соцсетей: появилось видео, на котором один подросток жестоко избивает другого. Оба молодых человека - студенты сельскохозяйственного техникума. "В селе Усть-Заостровке Омской области студент техникума в присутствии знакомых избил сверстника, являющегося сиротой, при этом последний сопротивления не оказывал. В результате у потерпевшего диагностированы многочисленные ушибы, ему потребовалась медицинская помощь. Впоследствии фигурант распространил запись с избиением подростка среди учащихся", – сообщили в пресс-службе. СУСК России по Омской области организовал проверку случившегося. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУСК России по Омской области Виталию Батищеву возбудить уголовное дело, добавили в пресс-службе ведомства. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20250303/peterburg-2002863677.html

https://ria.ru/20250218/bastrykin-1999964108.html

омская область

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происшествия, омская область, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)