Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения сироты в Омской области
Бастрыкин поручил возбудить дело о избиении 17-летнего сироты в Омской области
© Фото : предоставлено СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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ОМСК, 6 мар - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после сообщения об избиении 17-летнего сироты в Омской области, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Инцидент произошел в Усть-Заостровке Омской области. О случившемся стало известно из соцсетей: появилось видео, на котором один подросток жестоко избивает другого. Оба молодых человека - студенты сельскохозяйственного техникума.
"В селе Усть-Заостровке Омской области студент техникума в присутствии знакомых избил сверстника, являющегося сиротой, при этом последний сопротивления не оказывал. В результате у потерпевшего диагностированы многочисленные ушибы, ему потребовалась медицинская помощь. Впоследствии фигурант распространил запись с избиением подростка среди учащихся", – сообщили в пресс-службе.
СУСК России по Омской области организовал проверку случившегося. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУСК России по Омской области Виталию Батищеву возбудить уголовное дело, добавили в пресс-службе ведомства.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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