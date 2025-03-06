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Треть британцев положительно оценивает премьера Стармера, показал опрос - РИА Новости, 06.03.2025
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00:22 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/britaniya-2003312026.html
Треть британцев положительно оценивает премьера Стармера, показал опрос
Треть британцев положительно оценивает премьера Стармера, показал опрос - РИА Новости, 06.03.2025
Треть британцев положительно оценивает премьера Стармера, показал опрос
Только 31% британцев положительно оценивает премьер-министра Великобритании Кира Стармера, это самый высокий показатель с сентября 2024 года, следует из... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T00:22:00+03:00
2025-03-06T00:22:00+03:00
в мире
великобритания
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Только 31% британцев положительно оценивает премьер-министра Великобритании Кира Стармера, это самый высокий показатель с сентября 2024 года, следует из результатов исследования компании YouGov. Согласно данным исследования, 31% опрошенных ответили, что положительно относятся к Стармеру, 59% высказали отрицательное отношение к премьеру. Еще 10% не смогли ответить на вопрос. Как отмечает YouGov, такого высокого показателя не было с сентября 2024 года. Исследование проводилось с 4 по 5 марта среди более 2,1 тысячи совершеннолетних британцев. Статистическая погрешность не приводится. Ранее YouGov сообщала, что рейтинг одобрения лейбористского правительства Великобритании упал до рекордно низкого уровня с момента прихода партии к власти в июле 2024 года.
https://ria.ru/20250305/starmer-2003155050.html
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в мире, великобритания, кир стармер
В мире, Великобритания, Кир Стармер
Треть британцев положительно оценивает премьера Стармера, показал опрос

Только 31% британцев положительно оценивают премьера Стармера

© AP Photo / Adrian DennisКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Adrian Dennis
Кир Стармер . Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Только 31% британцев положительно оценивает премьер-министра Великобритании Кира Стармера, это самый высокий показатель с сентября 2024 года, следует из результатов исследования компании YouGov.
Согласно данным исследования, 31% опрошенных ответили, что положительно относятся к Стармеру, 59% высказали отрицательное отношение к премьеру. Еще 10% не смогли ответить на вопрос.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
СМИ раскрыли, что Стармер планирует сделать против России
Вчера, 11:18
Как отмечает YouGov, такого высокого показателя не было с сентября 2024 года.
Исследование проводилось с 4 по 5 марта среди более 2,1 тысячи совершеннолетних британцев. Статистическая погрешность не приводится.
Ранее YouGov сообщала, что рейтинг одобрения лейбористского правительства Великобритании упал до рекордно низкого уровня с момента прихода партии к власти в июле 2024 года.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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