https://ria.ru/20250306/britaniya-2003312026.html

Треть британцев положительно оценивает премьера Стармера, показал опрос

Треть британцев положительно оценивает премьера Стармера, показал опрос - РИА Новости, 06.03.2025

Треть британцев положительно оценивает премьера Стармера, показал опрос

Только 31% британцев положительно оценивает премьер-министра Великобритании Кира Стармера, это самый высокий показатель с сентября 2024 года, следует из... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T00:22:00+03:00

2025-03-06T00:22:00+03:00

2025-03-06T00:22:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Только 31% британцев положительно оценивает премьер-министра Великобритании Кира Стармера, это самый высокий показатель с сентября 2024 года, следует из результатов исследования компании YouGov. Согласно данным исследования, 31% опрошенных ответили, что положительно относятся к Стармеру, 59% высказали отрицательное отношение к премьеру. Еще 10% не смогли ответить на вопрос. Как отмечает YouGov, такого высокого показателя не было с сентября 2024 года. Исследование проводилось с 4 по 5 марта среди более 2,1 тысячи совершеннолетних британцев. Статистическая погрешность не приводится. Ранее YouGov сообщала, что рейтинг одобрения лейбористского правительства Великобритании упал до рекордно низкого уровня с момента прихода партии к власти в июле 2024 года.

https://ria.ru/20250305/starmer-2003155050.html

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в мире, великобритания, кир стармер