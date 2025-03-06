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Стартовала модернизация газорегуляторного пункта на северо-западе Москвы

Стартовала модернизация газорегуляторного пункта на северо-западе Москвы - РИА Новости, 06.03.2025

Стартовала модернизация газорегуляторного пункта на северо-западе Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта "Победа труда" на северо-западе столицы,... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T20:14:00+03:00

2025-03-06T20:14:00+03:00

2025-03-06T20:14:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта "Победа труда" на северо-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Приступили к ремонту газорегуляторного пункта "Победа труда", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Митино, Северное и Южное Тушино, Покровское-Стрешнево, части территории городского округа Красногорск", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в результате модернизации пропускная способность газорегуляторного пункта увеличится до 200 тысяч кубометров в час, что позволит не только обеспечивать бесперебойное газоснабжение имеющихся потребителей, но и подключать новые объекты. "В рамках проекта установим современное оборудование, изготовленное из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Оно имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности. Кроме того, запланировано строительство 460 метров новых подводящих газопроводов, которые обеспечат надежное подключение к газораспределительной сети", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.

https://realty.ria.ru/20250304/birjulev-2003020497.html

https://realty.ria.ru/20250304/moskva-2002895369.html

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москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков