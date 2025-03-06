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ВС России уничтожили украинский пункт управления БПЛА в Херсонской области
ВС России уничтожили украинский пункт управления БПЛА в Херсонской области - РИА Новости, 06.03.2025
ВС России уничтожили украинский пункт управления БПЛА в Херсонской области
Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили украинский пункт управления БПЛА и систему... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T05:06:00+03:00
2025-03-06T05:06:00+03:00
2025-03-06T05:06:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 6 мар - РИА Новости. Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили украинский пункт управления БПЛА и систему противодействия беспилотникам "Drone Dome" в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Один из расчётов "Днепра" обнаружил место запуска дронов и личный состав ВСУ, в то время как другой расчёт выявил вражескую систему противодействия БПЛА "Drone Dome". Координаты выявленных объектов были оперативно переданы на пункт управления. Операторы БПЛА подняли в воздух свои ударные дроны. Через несколько минут заданные цели были уничтожены прямыми попаданиями", - сообщили в военном ведомстве. С помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени военнослужащие подразделения БПЛА наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, а также проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника. Расчёты БПЛА 18-й общевойсковой армии ежедневно уничтожают пункты управления БПЛА, артиллерийские орудия, бронетехнику и личный состав ВСУ ударными беспилотниками в Херсонской области на правом берегу Днепра.
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технологии, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили украинский пункт управления БПЛА в Херсонской области
Расчеты БПЛА уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в Херсонской области