https://ria.ru/20250306/bespilotniki-2003326935.html

ВС России уничтожили украинский пункт управления БПЛА в Херсонской области

ВС России уничтожили украинский пункт управления БПЛА в Херсонской области - РИА Новости, 06.03.2025

ВС России уничтожили украинский пункт управления БПЛА в Херсонской области

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили украинский пункт управления БПЛА и систему... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T05:06:00+03:00

2025-03-06T05:06:00+03:00

2025-03-06T05:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

технологии

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_956b09465def56aa6760de4bf16a4955.jpg

ГЕНИЧЕСК, 6 мар - РИА Новости. Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили украинский пункт управления БПЛА и систему противодействия беспилотникам "Drone Dome" в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Один из расчётов "Днепра" обнаружил место запуска дронов и личный состав ВСУ, в то время как другой расчёт выявил вражескую систему противодействия БПЛА "Drone Dome". Координаты выявленных объектов были оперативно переданы на пункт управления. Операторы БПЛА подняли в воздух свои ударные дроны. Через несколько минут заданные цели были уничтожены прямыми попаданиями", - сообщили в военном ведомстве. С помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени военнослужащие подразделения БПЛА наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, а также проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника. Расчёты БПЛА 18-й общевойсковой армии ежедневно уничтожают пункты управления БПЛА, артиллерийские орудия, бронетехнику и личный состав ВСУ ударными беспилотниками в Херсонской области на правом берегу Днепра.

https://ria.ru/20250306/vzryv-2003326422.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)