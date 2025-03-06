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Прокуратура рассказала подробности инцидента с банкоматом в московском ТЦ
Прокуратура рассказала подробности инцидента с банкоматом в московском ТЦ - РИА Новости, 06.03.2025
Прокуратура рассказала подробности инцидента с банкоматом в московском ТЦ
Банкомат в здании на северо-западе Москвы был поврежден неизвестным злоумышленником, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T16:16:00+03:00
2025-03-06T16:16:00+03:00
2025-03-06T16:16:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Банкомат в здании на северо-западе Москвы был поврежден неизвестным злоумышленником, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ранее в экстренных службах рассказали РИА Новости, что на первом этаже ТЦ "Свиблово" в отделении "Газпромбанка" взорвался банкомат. При инциденте на Снежной улице никто не пострадал, сообщили в столичном главке МВД. "Бабушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента в здании на улице Снежная. По предварительным данным, в результате противоправных действий неизвестного поврежден банкомат и остекление помещения", - говорится в релизе прокуратуры. На месте работу правоохранительных органов координирует заместитель межрайонного прокурора Андрей Бардонов.
https://ria.ru/20250227/bankomat-2001855722.html
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происшествия, газпромбанк, москва
Происшествия, Газпромбанк, Москва
Прокуратура рассказала подробности инцидента с банкоматом в московском ТЦ
Прокуратура: банкомат на северо-западе Москвы повредили неизвестные