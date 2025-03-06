https://ria.ru/20250306/bankomat-2003428821.html

Прокуратура рассказала подробности инцидента с банкоматом в московском ТЦ

Прокуратура рассказала подробности инцидента с банкоматом в московском ТЦ - РИА Новости, 06.03.2025

Прокуратура рассказала подробности инцидента с банкоматом в московском ТЦ

Банкомат в здании на северо-западе Москвы был поврежден неизвестным злоумышленником, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T16:16:00+03:00

2025-03-06T16:16:00+03:00

2025-03-06T16:16:00+03:00

происшествия

газпромбанк

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003423558_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8edfc9ee6c18613c6e18e76bc870533e.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Банкомат в здании на северо-западе Москвы был поврежден неизвестным злоумышленником, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ранее в экстренных службах рассказали РИА Новости, что на первом этаже ТЦ "Свиблово" в отделении "Газпромбанка" взорвался банкомат. При инциденте на Снежной улице никто не пострадал, сообщили в столичном главке МВД. "Бабушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента в здании на улице Снежная. По предварительным данным, в результате противоправных действий неизвестного поврежден банкомат и остекление помещения", - говорится в релизе прокуратуры. На месте работу правоохранительных органов координирует заместитель межрайонного прокурора Андрей Бардонов.

https://ria.ru/20250227/bankomat-2001855722.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, газпромбанк, москва