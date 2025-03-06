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Подозреваемому в убийстве Ткача в Баку грозит от 15 лет лишения свободы - РИА Новости, 06.03.2025
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12:39 06.03.2025 (обновлено: 13:10 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/baku-2003376876.html
Подозреваемому в убийстве Ткача в Баку грозит от 15 лет лишения свободы
Подозреваемому в убийстве Ткача в Баку грозит от 15 лет лишения свободы - РИА Новости, 06.03.2025
Подозреваемому в убийстве Ткача в Баку грозит от 15 лет лишения свободы
Прокурор в Баку на суде над подозреваемым в убийстве актера Азербайджанского академического русского драмтеатра Иосифа Ткача и его жены изложил обвинительный... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T12:39:00+03:00
2025-03-06T13:10:00+03:00
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БАКУ, 6 мар – РИА Новости. Прокурор в Баку на суде над подозреваемым в убийстве актера Азербайджанского академического русского драмтеатра Иосифа Ткача и его жены изложил обвинительный акт - обвинитель заявил, что подсудимому Исламу Хадыеву грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения, передает корреспондент РИА Новости. Процесс над Хадыевым проходит в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Об убийстве Ткача и его жены в их квартире в Баку МВД Азербайджана сообщило 22 октября 2024 года, полиция задержала подозреваемого по горячим следам. По словам прокурора, убийство Ткача и его супруги было совершенно с особой жестокостью, против обвиняемого были применены семь уголовных статей. Как следует из материалов обвинительного акта, Хадыев работал у актера домашним мастером и за это время завоевал доверие пожилых супругов. Приблизительно за 20 дней до убийства в ходе очередных ремонтных работ Хадыев обнаружил в квартире актера сумку с деньгами и украл ее. Открыв сумку у себя дома, Хадыев обнаружил там более 50 тысяч манатов (30 тысяч долларов) и купил на них автомобиль. Спустя несколько дней жена Ткача позвонила Хадыеву и пригласила его починить кран. Когда Хадыев зашел в квартиру, супруги потребовали вернуть украденные деньги, однако тот взял нож с кухонного стола и убил обоих. Убедившись, что они скончались, он нашел в квартире еще 500 манатов и скрылся. Полиция задержала его на следующий день в Сальянском районе в 110 километрах от Баку. Далее в суде были допрошены свидетели, на чем заседание завершилось. Очередное заседание назначено на 3 апреля. Иосиф Ткач – бывший актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна. Снимался также в нескольких киноработах, в частности в российском сериале "Граф Крестовский". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин ранее поручил организовать взаимодействие между российскими следователями и азербайджанскими коллегами в связи с расследованием убийства актера.
https://ria.ru/20241024/tkach-1979768188.html
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баку, азербайджан, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Баку, Азербайджан, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
Подозреваемому в убийстве Ткача в Баку грозит от 15 лет лишения свободы

Подозреваемому в убийстве Ткача и его жены в Баку грозит срок от 15 лет

© РИА НовостиСуд над подозреваемым в убийстве актера Азербайджанского академического русского драмтеатра Иосифа Ткача Исламом Хадыевым в Баку
Суд над подозреваемым в убийстве актера Азербайджанского академического русского драмтеатра Иосифа Ткача Исламом Хадыевым в Баку - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости
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БАКУ, 6 мар – РИА Новости. Прокурор в Баку на суде над подозреваемым в убийстве актера Азербайджанского академического русского драмтеатра Иосифа Ткача и его жены изложил обвинительный акт - обвинитель заявил, что подсудимому Исламу Хадыеву грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения, передает корреспондент РИА Новости.
Процесс над Хадыевым проходит в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Об убийстве Ткача и его жены в их квартире в Баку МВД Азербайджана сообщило 22 октября 2024 года, полиция задержала подозреваемого по горячим следам.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Стали известны подробности убийства актера Иосифа Ткача
24 октября 2024, 12:04
По словам прокурора, убийство Ткача и его супруги было совершенно с особой жестокостью, против обвиняемого были применены семь уголовных статей.
Как следует из материалов обвинительного акта, Хадыев работал у актера домашним мастером и за это время завоевал доверие пожилых супругов. Приблизительно за 20 дней до убийства в ходе очередных ремонтных работ Хадыев обнаружил в квартире актера сумку с деньгами и украл ее. Открыв сумку у себя дома, Хадыев обнаружил там более 50 тысяч манатов (30 тысяч долларов) и купил на них автомобиль. Спустя несколько дней жена Ткача позвонила Хадыеву и пригласила его починить кран. Когда Хадыев зашел в квартиру, супруги потребовали вернуть украденные деньги, однако тот взял нож с кухонного стола и убил обоих. Убедившись, что они скончались, он нашел в квартире еще 500 манатов и скрылся. Полиция задержала его на следующий день в Сальянском районе в 110 километрах от Баку.
Далее в суде были допрошены свидетели, на чем заседание завершилось. Очередное заседание назначено на 3 апреля.
Иосиф Ткач – бывший актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна. Снимался также в нескольких киноработах, в частности в российском сериале "Граф Крестовский". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин ранее поручил организовать взаимодействие между российскими следователями и азербайджанскими коллегами в связи с расследованием убийства актера.
Суд над подозреваемым в убийстве актера Азербайджанского академического русского драмтеатра Иосифа Ткача Исламом Хадыевым в Баку - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Подозреваемый в убийстве актера Ткача частично признал вину
Вчера, 12:02
 
БакуАзербайджанРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)В мире
 
 
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