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Бабушкина обсудила нацпроект "Семья" с активистками Среднего Урала - РИА Новости, 06.03.2025
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Свердловская область
 
18:21 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/babushkina-2003472195.html
Бабушкина обсудила нацпроект "Семья" с активистками Среднего Урала
Бабушкина обсудила нацпроект "Семья" с активистками Среднего Урала - РИА Новости, 06.03.2025
Бабушкина обсудила нацпроект "Семья" с активистками Среднего Урала
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина провела совещание с координаторами и председателями муниципальных общественных... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T18:21:00+03:00
2025-03-06T18:21:00+03:00
свердловская область
свердловская область
людмила бабушкина
россия
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина провела совещание с координаторами и председателями муниципальных общественных советов по развитию женского движения, сообщает пресс-служба облпарламента. На заседании собрались около 100 активистов из разных муниципалитетов Среднего Урала. Их поприветствовал губернатор Евгений Куйвашев. Одной из главных тем совещания стала реализация нацпроекта "Семья". Как отметила Бабушкина, в России до 2030 года на реализацию нацпроекта направят 17,9 триллиона рублей. В 2025 году Свердловской области из федерального бюджета выделили 1,6 миллиарда рублей. Также 3,5 миллиарда рублей будет выделено из регионального бюджета. "Конечно, мы и в предыдущие годы многое делали для поддержки семей с детьми, многодетных семей. Благодаря федеральным и региональным программам, за десять лет на Среднем Урале в два раза увеличилось количество многодетных семей. Главная цель национального проекта "Семья" – к 2030 году переломить сложившуюся демографическую ситуацию в России, добиться устойчивого увеличения рождаемости", – приводит пресс-служба слова председателя Заксобрания. Она подчеркнула, что в рамках нацпроекта в регионе будет проводиться ремонт школ и учреждений дополнительного образования, продолжится предоставление семейной ипотеки. Также Бабушкина напомнила, что программа федерального материнского капитала продлена до 2030 года. Ранее депутаты Законодательного Собрания Свердловской области приняли законы об учреждении региональных знаков отличия "Совет да любовь" и "Материнская доблесть". В регионе действует закон об областном материнском капитале, в который парламентарии неоднократно вносили изменения, расширяя перечень направлений применения этой социальной выплаты. Региональным законодательством предусмотрен большой комплекс мер поддержки для семей с детьми, в том числе бесплатное питание детей в образовательных организациях, различные льготы для многодетных семей и многое другое. На совещании с докладами выступили координаторы женского движения из Артемовского муниципального округа, Богдановича и Академического района Екатеринбурга. Также на заседании присутствующие рассмотрели вопросы, связанные с федеральным проектом "Мои наставники". "Это шанс для молодежи перенять опыт у тех людей, которые являются авторитетными в муниципальных образованиях, к мнению которых прислушиваются. Речь идет не только об организации работы каждого конкретного человека-наставника, но о соответствующих программах на муниципальном и региональном уровнях", – подчеркнула Бабушкина.
https://ria.ru/20250305/nagrada-2003270591.html
https://ria.ru/20250303/babushkina-2002819246.html
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свердловская область, людмила бабушкина , россия
Свердловская область , Свердловская область, Людмила Бабушкина , Россия
Бабушкина обсудила нацпроект "Семья" с активистками Среднего Урала

Бабушкина провела совещание о реализации нацпроекта "Семья" в 2025 году

© Фото : Законодательное собрание Свердловской областиПредседатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Фото : Законодательное собрание Свердловской области
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина провела совещание с координаторами и председателями муниципальных общественных советов по развитию женского движения, сообщает пресс-служба облпарламента.
На заседании собрались около 100 активистов из разных муниципалитетов Среднего Урала. Их поприветствовал губернатор Евгений Куйвашев. Одной из главных тем совещания стала реализация нацпроекта "Семья".
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Как отметила Бабушкина, в России до 2030 года на реализацию нацпроекта направят 17,9 триллиона рублей. В 2025 году Свердловской области из федерального бюджета выделили 1,6 миллиарда рублей. Также 3,5 миллиарда рублей будет выделено из регионального бюджета.
"Конечно, мы и в предыдущие годы многое делали для поддержки семей с детьми, многодетных семей. Благодаря федеральным и региональным программам, за десять лет на Среднем Урале в два раза увеличилось количество многодетных семей. Главная цель национального проекта "Семья" – к 2030 году переломить сложившуюся демографическую ситуацию в России, добиться устойчивого увеличения рождаемости", – приводит пресс-служба слова председателя Заксобрания.
Она подчеркнула, что в рамках нацпроекта в регионе будет проводиться ремонт школ и учреждений дополнительного образования, продолжится предоставление семейной ипотеки. Также Бабушкина напомнила, что программа федерального материнского капитала продлена до 2030 года.
Ранее депутаты Законодательного Собрания Свердловской области приняли законы об учреждении региональных знаков отличия "Совет да любовь" и "Материнская доблесть". В регионе действует закон об областном материнском капитале, в который парламентарии неоднократно вносили изменения, расширяя перечень направлений применения этой социальной выплаты. Региональным законодательством предусмотрен большой комплекс мер поддержки для семей с детьми, в том числе бесплатное питание детей в образовательных организациях, различные льготы для многодетных семей и многое другое.
На совещании с докладами выступили координаторы женского движения из Артемовского муниципального округа, Богдановича и Академического района Екатеринбурга.
Также на заседании присутствующие рассмотрели вопросы, связанные с федеральным проектом "Мои наставники".
"Это шанс для молодежи перенять опыт у тех людей, которые являются авторитетными в муниципальных образованиях, к мнению которых прислушиваются. Речь идет не только об организации работы каждого конкретного человека-наставника, но о соответствующих программах на муниципальном и региональном уровнях", – подчеркнула Бабушкина.
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