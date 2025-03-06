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Австрия предоставила Украине помощь на 12,1 миллиона евро, заявили в МИД
Австрия предоставила Украине помощь на 12,1 миллиона евро, заявили в МИД - РИА Новости, 06.03.2025
Австрия предоставила Украине помощь на 12,1 миллиона евро, заявили в МИД
Австрия предоставила Украине помощь на 12,1 миллиона евро, в том числе на разминирование, сообщила министр иностранных дел республики Беате Майнл-Райзингер на... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T00:30:00+03:00
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ВЕНА, 6 мар - РИА Новости. Австрия предоставила Украине помощь на 12,1 миллиона евро, в том числе на разминирование, сообщила министр иностранных дел республики Беате Майнл-Райзингер на заседании национального совета (нижняя палата парламента) Австрии, где новые члены правительства - канцлер Кристиан Штокер, министр по европейским делам Клаудиа Плакольм и глава МИД - ответили на вопросы депутатов в преддверии чрезвычайного саммита лидеров ЕС. "По словам министра иностранных дел Майнл-Райзингера, Австрия предоставила Украине помощь на общую сумму 12,1 миллиона евро. В частности, речь идет о разминировании полей, чтобы сделать возможным поставки зерна с Украины", - говорится в сообщении национального совета Австрии. Уточняется, что вопрос о поддержке Австрией Украины, в частности, в области разминирования, задал лидер австрийских зеленых Вернер Коглер. В четверг в Брюсселе пройдет внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Украине на фоне деградации отношений Киева и Вашингтона.
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в мире, австрия, украина, брюссель, евросоюз
В мире, Австрия, Украина, Брюссель, Евросоюз
Австрия предоставила Украине помощь на 12,1 миллиона евро, заявили в МИД
МИД Австрии: страна предоставила Украине помощь на 12,1 миллиона евро
ВЕНА, 6 мар - РИА Новости. Австрия предоставила Украине помощь на 12,1 миллиона евро, в том числе на разминирование, сообщила министр иностранных дел республики Беате Майнл-Райзингер на заседании национального совета (нижняя палата парламента) Австрии, где новые члены правительства - канцлер Кристиан Штокер, министр по европейским делам Клаудиа Плакольм и глава МИД - ответили на вопросы депутатов в преддверии чрезвычайного саммита лидеров ЕС.
"По словам министра иностранных дел Майнл-Райзингера, Австрия предоставила Украине помощь на общую сумму 12,1 миллиона евро. В частности, речь идет о разминировании полей, чтобы сделать возможным поставки зерна с Украины", - говорится в сообщении национального совета Австрии.
Уточняется, что вопрос о поддержке Австрией Украины, в частности, в области разминирования, задал лидер австрийских зеленых Вернер Коглер.
В четверг в Брюсселе пройдет внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Украине на фоне деградации отношений Киева и Вашингтона.