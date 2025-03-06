https://ria.ru/20250306/avstrija-2003313418.html

Австрия предоставила Украине помощь на 12,1 миллиона евро, заявили в МИД

Австрия предоставила Украине помощь на 12,1 миллиона евро, заявили в МИД - РИА Новости, 06.03.2025

Австрия предоставила Украине помощь на 12,1 миллиона евро, заявили в МИД

Австрия предоставила Украине помощь на 12,1 миллиона евро, в том числе на разминирование, сообщила министр иностранных дел республики Беате Майнл-Райзингер на... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T00:30:00+03:00

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ВЕНА, 6 мар - РИА Новости. Австрия предоставила Украине помощь на 12,1 миллиона евро, в том числе на разминирование, сообщила министр иностранных дел республики Беате Майнл-Райзингер на заседании национального совета (нижняя палата парламента) Австрии, где новые члены правительства - канцлер Кристиан Штокер, министр по европейским делам Клаудиа Плакольм и глава МИД - ответили на вопросы депутатов в преддверии чрезвычайного саммита лидеров ЕС. "По словам министра иностранных дел Майнл-Райзингера, Австрия предоставила Украине помощь на общую сумму 12,1 миллиона евро. В частности, речь идет о разминировании полей, чтобы сделать возможным поставки зерна с Украины", - говорится в сообщении национального совета Австрии. Уточняется, что вопрос о поддержке Австрией Украины, в частности, в области разминирования, задал лидер австрийских зеленых Вернер Коглер. В четверг в Брюсселе пройдет внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Украине на фоне деградации отношений Киева и Вашингтона.

https://ria.ru/20250301/evropa-2002513470.html

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