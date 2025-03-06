https://ria.ru/20250306/artamonov-2003415147.html

Наставники Липецкой области собрались на свой первый форум

Наставники Липецкой области собрались на свой первый форум - РИА Новости, 06.03.2025

Наставники Липецкой области собрались на свой первый форум

В Липецкой области состоялся первый форум для наставников, он дал возможность обсудить ключевые аспекты наставнической деятельности и меры поддержки молодых... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T15:11:00+03:00

2025-03-06T15:11:00+03:00

2025-03-06T15:11:00+03:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 6 мар - РИА Новости. В Липецкой области состоялся первый форум для наставников, он дал возможность обсудить ключевые аспекты наставнической деятельности и меры поддержки молодых педагогов, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что первый региональный форум наставников объединил более 70 педагогов. Они смогли поделиться опытом работы, эффективными достижениями и инновационными подходами в обучении и воспитании подрастающего поколения. Так же участники форума смогли обсудить вопросы реализации системы межшкольного наставничества в рамках проекта "Школа Минпросвещения России". По сообщению Артамонова, особое внимание в разговоре было уделено мастер-классам, представленным победителями регионального конкурса "Лучшие практики наставничества" в образовательных организациях Липецкой области. Педагоги представили ценные методические находки, которые можно использовать в образовательных организациях. "Форум превратился в мощную и эффективную площадку, где происходит обмен и трансляция лучших управленческих и педагогических практик. Это пространство стало важным центром для специалистов, стремящихся делиться опытом и получать новые знания в области управления и образования", – прокомментировал Артамонов.

https://ria.ru/20250306/svo-2003410032.html

https://ria.ru/20250304/gramotnost-2003012159.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов