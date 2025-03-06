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Сестру Милея обвинили в получении взяток - РИА Новости, 06.03.2025
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06:43 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/argentina-2003332402.html
Сестру Милея обвинили в получении взяток
Сестру Милея обвинили в получении взяток - РИА Новости, 06.03.2025
Сестру Милея обвинили в получении взяток
Оппозиционные депутаты Аргентины подали заявление, в котором обвинили сестру президента страны Хавьера Милея Карину Милей в получении взяток, сообщила лидер... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T06:43:00+03:00
2025-03-06T06:43:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Оппозиционные депутаты Аргентины подали заявление, в котором обвинили сестру президента страны Хавьера Милея Карину Милей в получении взяток, сообщила лидер партии "Гражданская коалиция" Элиса Каррио. "Депутаты "Гражданской коалиции" Моника Фраде и Максимилиано Ферраро подали в среду заявление о возбуждении уголовного дела в отношении секретаря канцелярии президента Карины Милей за взяточничество, торговлю влиянием и нарушение закона об этике", - написала Каррио в социальной сети X. Ранее телеканал TN сообщал, что прокуратура начала расследование по искам, поданным против президента Аргентины Хавьера Милея из-за скандала с криптовалютой. Всего против Милея было подано 112 исков. Его обвиняют в мошенничестве, нарушении этики, проведении переговоров, не отвечающих занимаемой госдолжности, в участии в незаконной организации и взяточничестве. Президент Аргентины опубликовал в соцсети X информацию об одной из криптовалют, что привело к росту ее стоимости, которая позднее упала. Публикация спровоцировала критику в адрес президента, поскольку многие решили вложить средства в валюту и потеряли деньги. Милей позднее удалил сообщение, заявив, что не был знаком с деталями проекта и поэтому решил не продолжать распространять о нем информацию. Оппозиция Аргентины заявила, что будет настаивать на импичменте президента.
https://ria.ru/20250218/miley-1999956905.html
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в мире, технологии, аргентина
В мире, Технологии, Аргентина
Сестру Милея обвинили в получении взяток

Депутаты оппозиционной партии Аргентины обвинили сестру Милея в получении взяток

© AP Photo / Natacha PisarenkoПрезидент Аргентины Хавьер Милей и его сестра Карина
Президент Аргентины Хавьер Милей и его сестра Карина - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Президент Аргентины Хавьер Милей и его сестра Карина. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Оппозиционные депутаты Аргентины подали заявление, в котором обвинили сестру президента страны Хавьера Милея Карину Милей в получении взяток, сообщила лидер партии "Гражданская коалиция" Элиса Каррио.
"Депутаты "Гражданской коалиции" Моника Фраде и Максимилиано Ферраро подали в среду заявление о возбуждении уголовного дела в отношении секретаря канцелярии президента Карины Милей за взяточничество, торговлю влиянием и нарушение закона об этике", - написала Каррио в социальной сети X.
Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Милей прокомментировал возникший вокруг него скандал из-за криптовалюты
18 февраля, 04:00
Ранее телеканал TN сообщал, что прокуратура начала расследование по искам, поданным против президента Аргентины Хавьера Милея из-за скандала с криптовалютой. Всего против Милея было подано 112 исков. Его обвиняют в мошенничестве, нарушении этики, проведении переговоров, не отвечающих занимаемой госдолжности, в участии в незаконной организации и взяточничестве.
Президент Аргентины опубликовал в соцсети X информацию об одной из криптовалют, что привело к росту ее стоимости, которая позднее упала. Публикация спровоцировала критику в адрес президента, поскольку многие решили вложить средства в валюту и потеряли деньги. Милей позднее удалил сообщение, заявив, что не был знаком с деталями проекта и поэтому решил не продолжать распространять о нем информацию. Оппозиция Аргентины заявила, что будет настаивать на импичменте президента.
Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
В Аргентине настаивают на импичменте Милея
16 февраля, 06:53
 
В миреТехнологииАргентина
 
 
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