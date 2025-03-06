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Анохин: благоустройство сельских территорий прошло в 15 округах Смоленщины - РИА Новости, 06.03.2025
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Смоленская область
 
17:52 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/anokhin-2003462444.html
Анохин: благоустройство сельских территорий прошло в 15 округах Смоленщины
Анохин: благоустройство сельских территорий прошло в 15 округах Смоленщины - РИА Новости, 06.03.2025
Анохин: благоустройство сельских территорий прошло в 15 округах Смоленщины
В 15 округах Смоленской области в 2024 году были реализованы проекты в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил глава региона... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T17:52:00+03:00
2025-03-06T17:52:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. В 15 округах Смоленской области в 2024 году были реализованы проекты в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил глава региона Василий Анохин. "Появились новые детские и спортивные площадки, благоустроены территории для отдыха, дворовые проезды, обустроено уличное освещение. В рамках программы построены многоквартирные и индивидуальные жилые дома в Дорогобужском, Сафоновском, Руднянском и Глинковском округах", – написал губернатор в телеграм-канале. Также глава региона озвучил планы по реализации в 2025 году. По его словам, вместе со смоленскими предпринимателями планируется строительство многоквартирных домов в Починке и Рудне, а также индивидуальных в Хиславичах и Угре. "В новые квартиры заедут люди, работающие на наших предприятиях, в школах и садах, больницах, в учреждениях социального обслуживания, культуры и спорта. Смоляне получат жилье по договору найма на период работы. После пяти лет проживания жилье можно выкупить по цене, не превышающей 10% от его стоимости, а через 10 лет — всего за 1%", – написал глава региона. Также в планах – строительство новых детских площадок в шести населенных пунктах. Уличное освещение сделают в четырех населенных пунктах. В поселке Шумячи установят спортивную площадку, в Карманове и Ершичах обустроят территории для отдыха. В Угре рабочие сделают тротуар, а в Остре – дворовый проезд. "Постепенно улучшаем жизнь в сельской местности. Главное, чтобы наши люди чувствовали и видели эту поддержку и заботу", – сказал Анохин.
https://ria.ru/20250305/kotel-2003278752.html
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смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
Анохин: благоустройство сельских территорий прошло в 15 округах Смоленщины

Анохин: сельские территории в 15 округах Смоленщины благоустроили в 2024 году

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. В 15 округах Смоленской области в 2024 году были реализованы проекты в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил глава региона Василий Анохин.
"Появились новые детские и спортивные площадки, благоустроены территории для отдыха, дворовые проезды, обустроено уличное освещение. В рамках программы построены многоквартирные и индивидуальные жилые дома в Дорогобужском, Сафоновском, Руднянском и Глинковском округах", – написал губернатор в телеграм-канале.
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Также глава региона озвучил планы по реализации в 2025 году. По его словам, вместе со смоленскими предпринимателями планируется строительство многоквартирных домов в Починке и Рудне, а также индивидуальных в Хиславичах и Угре.
"В новые квартиры заедут люди, работающие на наших предприятиях, в школах и садах, больницах, в учреждениях социального обслуживания, культуры и спорта. Смоляне получат жилье по договору найма на период работы. После пяти лет проживания жилье можно выкупить по цене, не превышающей 10% от его стоимости, а через 10 лет — всего за 1%", – написал глава региона.
Также в планах – строительство новых детских площадок в шести населенных пунктах. Уличное освещение сделают в четырех населенных пунктах. В поселке Шумячи установят спортивную площадку, в Карманове и Ершичах обустроят территории для отдыха. В Угре рабочие сделают тротуар, а в Остре – дворовый проезд.
"Постепенно улучшаем жизнь в сельской местности. Главное, чтобы наши люди чувствовали и видели эту поддержку и заботу", – сказал Анохин.
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Смоленская областьСмоленская областьВасилий Анохин
 
 
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