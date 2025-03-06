https://ria.ru/20250306/anokhin-2003462444.html

Анохин: благоустройство сельских территорий прошло в 15 округах Смоленщины

Анохин: благоустройство сельских территорий прошло в 15 округах Смоленщины - РИА Новости, 06.03.2025

Анохин: благоустройство сельских территорий прошло в 15 округах Смоленщины

В 15 округах Смоленской области в 2024 году были реализованы проекты в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил глава региона... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T17:52:00+03:00

2025-03-06T17:52:00+03:00

2025-03-06T17:52:00+03:00

смоленская область

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. В 15 округах Смоленской области в 2024 году были реализованы проекты в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил глава региона Василий Анохин. "Появились новые детские и спортивные площадки, благоустроены территории для отдыха, дворовые проезды, обустроено уличное освещение. В рамках программы построены многоквартирные и индивидуальные жилые дома в Дорогобужском, Сафоновском, Руднянском и Глинковском округах", – написал губернатор в телеграм-канале. Также глава региона озвучил планы по реализации в 2025 году. По его словам, вместе со смоленскими предпринимателями планируется строительство многоквартирных домов в Починке и Рудне, а также индивидуальных в Хиславичах и Угре. "В новые квартиры заедут люди, работающие на наших предприятиях, в школах и садах, больницах, в учреждениях социального обслуживания, культуры и спорта. Смоляне получат жилье по договору найма на период работы. После пяти лет проживания жилье можно выкупить по цене, не превышающей 10% от его стоимости, а через 10 лет — всего за 1%", – написал глава региона. Также в планах – строительство новых детских площадок в шести населенных пунктах. Уличное освещение сделают в четырех населенных пунктах. В поселке Шумячи установят спортивную площадку, в Карманове и Ершичах обустроят территории для отдыха. В Угре рабочие сделают тротуар, а в Остре – дворовый проезд. "Постепенно улучшаем жизнь в сельской местности. Главное, чтобы наши люди чувствовали и видели эту поддержку и заботу", – сказал Анохин.

https://ria.ru/20250305/kotel-2003278752.html

https://ria.ru/20250304/anokhin-2003061289.html

смоленская область

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смоленская область, василий анохин