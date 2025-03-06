ВС России освободили Андреевку в ДНР
Минобороны заявило об освобождении Андреевки в ДНР
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Андреевка в ДНР, сообщило Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики", — рассказали в ведомстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Андреевка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Андреевка в ДНР
Кроме того, силы группировки поразили формирования пяти украинских бригад и штурмового полка в районах населенных пунктов Петровское, Новопавловка, Красноармейск, Димитров, Миролюбовка и Зверево в ДНР.
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Противник потерял:
- более 590 военнослужащих;
- три боевые бронированные машины;
- два автомобиля;
- два артиллерийских орудия;
- станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.