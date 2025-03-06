https://ria.ru/20250306/andreevka-2003371769.html

ВС России освободили Андреевку в ДНР

ВС России освободили Андреевку в ДНР - РИА Новости, 06.03.2025

ВС России освободили Андреевку в ДНР

Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Андреевка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T12:08:00+03:00

2025-03-06T12:08:00+03:00

2025-03-06T12:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Андреевка в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики", — рассказали в ведомстве.Кроме того, силы группировки поразили формирования пяти украинских бригад и штурмового полка в районах населенных пунктов Петровское, Новопавловка, Красноармейск, Димитров, Миролюбовка и Зверево в ДНР.Противник потерял:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250306/smi-2003344881.html

россия

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика