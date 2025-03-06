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ВС России освободили Андреевку в ДНР - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:08 06.03.2025 (обновлено: 12:58 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/andreevka-2003371769.html
ВС России освободили Андреевку в ДНР
ВС России освободили Андреевку в ДНР - РИА Новости, 06.03.2025
ВС России освободили Андреевку в ДНР
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Андреевка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T12:08:00+03:00
2025-03-06T12:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Андреевка в ДНР, сообщило Минобороны.&quot;Подразделения группировки войск &quot;Центр&quot; в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики&quot;, — рассказали в ведомстве.Кроме того, силы группировки поразили формирования пяти украинских бригад и штурмового полка в районах населенных пунктов Петровское, Новопавловка, Красноармейск, Димитров, Миролюбовка и Зверево в ДНР.Противник потерял:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250306/smi-2003344881.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
ВС России освободили Андреевку в ДНР

Минобороны заявило об освобождении Андреевки в ДНР

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Андреевка в ДНР, сообщило Минобороны.
«

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики", — рассказали в ведомстве.

© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Андреевка в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили село Андреевка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Андреевка в ДНР
Кроме того, силы группировки поразили формирования пяти украинских бригад и штурмового полка в районах населенных пунктов Петровское, Новопавловка, Красноармейск, Димитров, Миролюбовка и Зверево в ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Противник потерял:
  • более 590 военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины;
  • два автомобиля;
  • два артиллерийских орудия;
  • станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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