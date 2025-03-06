https://ria.ru/20250306/aktsija-2003366837.html

Всероссийская акция "Библионочь-2025" пройдет 26 апреля

Всероссийская акция "Библионочь-2025" пройдет 26 апреля - РИА Новости, 06.03.2025

Всероссийская акция "Библионочь-2025" пройдет 26 апреля

Всероссийская акция "Библионочь-2025" пройдет 26 апреля и будет приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, сообщила министр культуры РФ... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T11:44:00+03:00

2025-03-06T11:44:00+03:00

2025-03-06T11:44:00+03:00

культура

общество

россия

ольга любимова

российская государственная библиотека

80-летие победы в великой отечественной войне

новости культуры

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Всероссийская акция "Библионочь-2025" пройдет 26 апреля и будет приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. "Всероссийская акция "Библионочь-2025" пройдет 26 апреля. Ежегодная традиция библиотечного сообщества России состоится уже в 14-й раз и будет приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы", — написала министр в своем Telegram-канале. Тема этого года — "Свои герои", а сама акция будет важной площадкой для сохранения исторической памяти и даст возможность каждому участнику внести свой вклад в чествование героев нашей страны, подчеркнула Любимова. Куратором "Библионочи" станет Российская государственная библиотека при поддержке портала культурного наследия и традиций России "Культура.РФ". В программе кроме лекций, экскурсий, встреч с писателями и мастер-классов запланированы тематические мероприятия, например, живая лента памяти "Бессмертный библиотечный полк". Министр рассказала, что в библиотеках организуют специальные почтовые отделения, где можно будет подписать "письмо Победы" ветеранам и участникам специальной военной операции, а на вечере воспоминаний "Строки Победы" прозвучат семейные истории о героизме тех, кто сражался на фронте или ковал победу в тылу. Любимова напомнила, что в 2024 году "Библионочь" охватила около 1,5 миллиона человек и 17 тысяч учреждений, порядка 300 из которых – из новых регионов.

https://ria.ru/20250101/biblioteki-1992245434.html

https://ria.ru/20250131/diktant-1996580570.html

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Светлана Вовк

общество, россия, ольга любимова, российская государственная библиотека, 80-летие победы в великой отечественной войне, новости культуры