https://ria.ru/20250306/abkhaziya-2003383520.html
Кремль: на встрече Путина и Гунбы затрагивались вопросы инвестсоглашения
Кремль: на встрече Путина и Гунбы затрагивались вопросы инвестсоглашения - РИА Новости, 06.03.2025
Кремль: на встрече Путина и Гунбы затрагивались вопросы инвестсоглашения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что вопросы, связанные с инвестсоглашением между РФ и Абхазией на встрече президента РФ Владимира... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:07:00+03:00
2025-03-06T13:07:00+03:00
2025-03-06T13:11:00+03:00
политика
россия
абхазия
владимир путин
дмитрий песков
бадра гунба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003288469_0:224:3222:2036_1920x0_80_0_0_d50ffe01f46382f013f74bf237baeccb.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что вопросы, связанные с инвестсоглашением между РФ и Абхазией на встрече президента РФ Владимира Путина с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой затрагивались, будут учтены интересы всех. "Она затрагивалась, и действительно будут конструктивные контакты, будут учитываться интересы всех... Что должно лежать в основе? В основе должно лежать взаимное уважение и взаимная выгода", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, поднималась ли на встрече Путина и Гунбы тема инвестсоглашения или его пересмотра. В среду вечером в Кремле состоялась встреча Путина с избранным президентом Абхазии Гунбой.
https://ria.ru/20250305/putin-2003281702.html
россия
абхазия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003288469_219:0:2948:2047_1920x0_80_0_0_380a478a8f14b92c24ecf72dcecd9ddd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, абхазия, владимир путин, дмитрий песков, бадра гунба
Политика, Россия, Абхазия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Бадра Гунба
Кремль: на встрече Путина и Гунбы затрагивались вопросы инвестсоглашения
Песков: на встрече Путина и Гунбы затрагивались вопросы инвестсоглашения