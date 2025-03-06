https://ria.ru/20250306/abkhaziya-2003383520.html

Кремль: на встрече Путина и Гунбы затрагивались вопросы инвестсоглашения

Кремль: на встрече Путина и Гунбы затрагивались вопросы инвестсоглашения - РИА Новости, 06.03.2025

Кремль: на встрече Путина и Гунбы затрагивались вопросы инвестсоглашения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что вопросы, связанные с инвестсоглашением между РФ и Абхазией на встрече президента РФ Владимира... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T13:07:00+03:00

2025-03-06T13:07:00+03:00

2025-03-06T13:11:00+03:00

политика

россия

абхазия

владимир путин

дмитрий песков

бадра гунба

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что вопросы, связанные с инвестсоглашением между РФ и Абхазией на встрече президента РФ Владимира Путина с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой затрагивались, будут учтены интересы всех. "Она затрагивалась, и действительно будут конструктивные контакты, будут учитываться интересы всех... Что должно лежать в основе? В основе должно лежать взаимное уважение и взаимная выгода", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, поднималась ли на встрече Путина и Гунбы тема инвестсоглашения или его пересмотра. В среду вечером в Кремле состоялась встреча Путина с избранным президентом Абхазии Гунбой.

https://ria.ru/20250305/putin-2003281702.html

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политика, россия, абхазия, владимир путин, дмитрий песков, бадра гунба