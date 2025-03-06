Рейтинг@Mail.ru
Кремль: на встрече Путина и Гунбы затрагивались вопросы инвестсоглашения - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 06.03.2025 (обновлено: 13:11 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/abkhaziya-2003383520.html
Кремль: на встрече Путина и Гунбы затрагивались вопросы инвестсоглашения
Кремль: на встрече Путина и Гунбы затрагивались вопросы инвестсоглашения - РИА Новости, 06.03.2025
Кремль: на встрече Путина и Гунбы затрагивались вопросы инвестсоглашения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что вопросы, связанные с инвестсоглашением между РФ и Абхазией на встрече президента РФ Владимира... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:07:00+03:00
2025-03-06T13:11:00+03:00
политика
россия
абхазия
владимир путин
дмитрий песков
бадра гунба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003288469_0:224:3222:2036_1920x0_80_0_0_d50ffe01f46382f013f74bf237baeccb.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что вопросы, связанные с инвестсоглашением между РФ и Абхазией на встрече президента РФ Владимира Путина с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой затрагивались, будут учтены интересы всех. "Она затрагивалась, и действительно будут конструктивные контакты, будут учитываться интересы всех... Что должно лежать в основе? В основе должно лежать взаимное уважение и взаимная выгода", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, поднималась ли на встрече Путина и Гунбы тема инвестсоглашения или его пересмотра. В среду вечером в Кремле состоялась встреча Путина с избранным президентом Абхазии Гунбой.
https://ria.ru/20250305/putin-2003281702.html
россия
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003288469_219:0:2948:2047_1920x0_80_0_0_380a478a8f14b92c24ecf72dcecd9ddd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, абхазия, владимир путин, дмитрий песков, бадра гунба
Политика, Россия, Абхазия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Бадра Гунба
Кремль: на встрече Путина и Гунбы затрагивались вопросы инвестсоглашения

Песков: на встрече Путина и Гунбы затрагивались вопросы инвестсоглашения

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и избранный президент Абхазии Бадра Гунба во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и избранный президент Абхазии Бадра Гунба во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и избранный президент Абхазии Бадра Гунба во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что вопросы, связанные с инвестсоглашением между РФ и Абхазией на встрече президента РФ Владимира Путина с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой затрагивались, будут учтены интересы всех.
"Она затрагивалась, и действительно будут конструктивные контакты, будут учитываться интересы всех... Что должно лежать в основе? В основе должно лежать взаимное уважение и взаимная выгода", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, поднималась ли на встрече Путина и Гунбы тема инвестсоглашения или его пересмотра.
В среду вечером в Кремле состоялась встреча Путина с избранным президентом Абхазии Гунбой.
Президент РФ Владимир Путин и избранный президент Абхазии Бадра Гунба во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Гунба рассказал о поддержке Абхазии со стороны России
5 марта, 19:27
 
ПолитикаРоссияАбхазияВладимир ПутинДмитрий ПесковБадра Гунба
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала