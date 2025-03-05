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Жительницу Энергодара осудили на 15 лет за попытку взорвать ЛЭП

Жительницу Энергодара осудили на 15 лет за попытку взорвать ЛЭП - РИА Новости, 05.03.2025

Жительницу Энергодара осудили на 15 лет за попытку взорвать ЛЭП

Суд приговорил жительницу Энергодара к 15 годам колонии и штрафу за попытку подорвать опору ЛЭП, сообщила пресс-служба Запорожского областного суда. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T17:51:00+03:00

2025-03-05T17:51:00+03:00

2025-03-05T17:56:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Суд приговорил жительницу Энергодара к 15 годам колонии и штрафу за попытку подорвать опору ЛЭП, сообщила пресс-служба Запорожского областного суда. Жительница Энергодара в мае-июне 2024 года вступила в переписку в Telegram с сотрудником СБУ, который предложил ей совершить диверсию. Согласившись, она выразила готовность подорвать опору ЛЭП в Энергодаре, чтобы оставить без подачи электроэнергии жителей 3-го микрорайона Энергодара, сообщили в суде. Двенадцатого июня фигурантка, предварительно изъяв из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ), закрепила его на опоре ЛЭП, расположенной в Энергодаре на улице Набережной. Отойдя на 40 метров и нажав на дистанционный пульт, она попыталась его взорвать. Попытка не удалась, так как правоохранители 10 июня нашли тайник и изъяли из СВУ взрывчатку, говорится в сообщении суда. Женщина была задержана. "Запорожским областным судом 5 марта 2025 г. гражданка Ш. была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 281.3 (участие в диверсионном сообществе), ч. 3 ст. 30 - ч. 2 ст. 281 (покушение на диверсию), ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 222.1 (приготовление к преступлению, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы на 15 лет со штрафом в 500 тысяч рублей", – говорится в сообщении суда.

https://ria.ru/20250212/prigovor-1998895337.html

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происшествия, жкх, энергодар, telegram, служба безопасности украины