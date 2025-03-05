https://ria.ru/20250305/zhitelnitsa-2003260239.html
Жительницу Энергодара осудили на 15 лет за попытку взорвать ЛЭП
Жительницу Энергодара осудили на 15 лет за попытку взорвать ЛЭП - РИА Новости, 05.03.2025
Жительницу Энергодара осудили на 15 лет за попытку взорвать ЛЭП
Суд приговорил жительницу Энергодара к 15 годам колонии и штрафу за попытку подорвать опору ЛЭП, сообщила пресс-служба Запорожского областного суда. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T17:51:00+03:00
2025-03-05T17:51:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Суд приговорил жительницу Энергодара к 15 годам колонии и штрафу за попытку подорвать опору ЛЭП, сообщила пресс-служба Запорожского областного суда. Жительница Энергодара в мае-июне 2024 года вступила в переписку в Telegram с сотрудником СБУ, который предложил ей совершить диверсию. Согласившись, она выразила готовность подорвать опору ЛЭП в Энергодаре, чтобы оставить без подачи электроэнергии жителей 3-го микрорайона Энергодара, сообщили в суде. Двенадцатого июня фигурантка, предварительно изъяв из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ), закрепила его на опоре ЛЭП, расположенной в Энергодаре на улице Набережной. Отойдя на 40 метров и нажав на дистанционный пульт, она попыталась его взорвать. Попытка не удалась, так как правоохранители 10 июня нашли тайник и изъяли из СВУ взрывчатку, говорится в сообщении суда. Женщина была задержана. "Запорожским областным судом 5 марта 2025 г. гражданка Ш. была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 281.3 (участие в диверсионном сообществе), ч. 3 ст. 30 - ч. 2 ст. 281 (покушение на диверсию), ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 222.1 (приготовление к преступлению, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы на 15 лет со штрафом в 500 тысяч рублей", – говорится в сообщении суда.
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происшествия, жкх, энергодар, telegram, служба безопасности украины
Происшествия, ЖКХ, Энергодар, Telegram, Служба безопасности Украины
Жительницу Энергодара осудили на 15 лет за попытку взорвать ЛЭП
Жительница Энергодара получила 15 лет колонии за попытку подорвать опору ЛЭП
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Суд приговорил жительницу Энергодара к 15 годам колонии и штрафу за попытку подорвать опору ЛЭП, сообщила пресс-служба Запорожского областного суда.
Жительница Энергодара в мае-июне 2024 года вступила в переписку в Telegram с сотрудником СБУ, который предложил ей совершить диверсию. Согласившись, она выразила готовность подорвать опору ЛЭП в Энергодаре, чтобы оставить без подачи электроэнергии жителей 3-го микрорайона Энергодара, сообщили в суде.
Двенадцатого июня фигурантка, предварительно изъяв из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ), закрепила его на опоре ЛЭП, расположенной в Энергодаре на улице Набережной. Отойдя на 40 метров и нажав на дистанционный пульт, она попыталась его взорвать. Попытка не удалась, так как правоохранители 10 июня нашли тайник и изъяли из СВУ взрывчатку, говорится в сообщении суда. Женщина была задержана.
"Запорожским областным судом 5 марта 2025 г. гражданка Ш. была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 281.3 (участие в диверсионном сообществе), ч. 3 ст. 30 - ч. 2 ст. 281 (покушение на диверсию), ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 222.1 (приготовление к преступлению, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы на 15 лет со штрафом в 500 тысяч рублей", – говорится в сообщении суда.