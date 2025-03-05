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Опрос показал, какую черту россияне считают самой привлекательной у женщин
Опрос показал, какую черту россияне считают самой привлекательной у женщин - РИА Новости, 05.03.2025
Опрос показал, какую черту россияне считают самой привлекательной у женщин
Более половины представителей российского общества (56%) ценят в мужчинах порядочность, а 47% россиян считают самой привлекательной чертой женщин -... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T15:14:00+03:00
2025-03-05T15:14:00+03:00
2025-03-05T15:14:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Более половины представителей российского общества (56%) ценят в мужчинах порядочность, а 47% россиян считают самой привлекательной чертой женщин - хозяйственность, следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованного на сайте центра. В проведенном в феврале опросе россиян 56% респондентов самой привлекательной чертой мужчин назвали порядочность. Среди опрошенных, назвавших порядочность наиболее ценной мужской чертой, доля мужчин составила 53%, а доля женщин - 59%. При этом, по данным ВЦИОМ за 2010 год, такой характеристикой называли мужской ум (63%). В женщинах граждане РФ в 2025 году ценят хозяйственность (47%). Среди опрошенных, выбравших самым ценным качеством женщин хозяйственность, доля мужчин составила 47%, а доля женщин - 48%. Согласно результатам опроса ВЦИОМ за 2010 год, самой привлекательной чертой женщин так же считалась хозяйственность (47%). Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 22 февраля 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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общество, россия, вциом
Опрос показал, какую черту россияне считают самой привлекательной у женщин
ВЦИОМ: 47% россиян считают хозяйственность самой привлекательной чертой женщин