https://ria.ru/20250305/zelenskiy-2003300452.html

RT раскрыл, как Зеленский пытается обмануть Трампа

RT раскрыл, как Зеленский пытается обмануть Трампа - РИА Новости, 05.03.2025

RT раскрыл, как Зеленский пытается обмануть Трампа

Выдвигаемые Владимиром Зеленским идеи о перемирии в Черном море и отказе от ударов по энергетическим объектам устарели и озвучиваются в попытке обмануть... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T21:45:00+03:00

2025-03-05T21:45:00+03:00

2025-03-05T22:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

черное море

россия

сша

владимир зеленский

дональд трамп

кир стармер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_0:184:3113:1935_1920x0_80_0_0_366df0e15914b0ea11d0aa0e07e6aee5.jpg

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Выдвигаемые Владимиром Зеленским идеи о перемирии в Черном море и отказе от ударов по энергетическим объектам устарели и озвучиваются в попытке обмануть президента США Дональда Трампа, сообщил телеканал RT со ссылкой на высокопоставленный источник в военно-дипломатических кругах. Ранее Зеленский после перепалки с Трампом в Белом доме попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Глава киевского режима пообещал, что он и его команда готовы работать под сильным руководством американского лидера для достижения мира. В качестве первых шагов он предложил освобождение пленных, перемирие в небе — запрет на ракеты, дальнобойные беспилотники, удары бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре, а также немедленное перемирие на море.В публикации в Telegram-канале "Специально для RT" со ссылкой на источник отмечается, что Зеленский, вероятно, под давлением премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, предложил после перепалки в Белом доме уже давно известные идеи перемирия в Черном море и отказа от ударов по энергообъектам. "Эти темы уже давно неактуальны и могут рассматриваться только в общем контексте урегулирования. Это не предложения и не ответ Трампу. Это, как обычно у Зеленского, попытка обмануть Трампа, навести тень на плетень. Не пройдет", — отметил источник.По его словам, идея перемирия в Черном море обсуждалась еще в 2023 году, когда была заключена зерновая сделка, позволявшая морем вывозить украинское зерно. Однако обязательства по отношению к России выполнены не были, а вскоре выяснилось, что суда, предназначенные для вывоза зерна, на деле используются для поставок вооружения для ВСУ. Зеленский, выступающий теперь со схожим предложением, на самом деле не предлагает ничего нового и не говорит ничего об интересах Москвы, добавил источник. Он также указал, что идея отказа от ударов по энергообъектам не нова, при этом от ее обсуждения в свое время отказался Киев, решивший бить по мирной энергетической инфраструктуре в России. "Вывод: ничего нового Зеленский не предложил", — подчеркнул источник.В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html

https://ria.ru/20250305/pomosch-2003301475.html

https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html

черное море

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, черное море, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, кир стармер, эммануэль макрон