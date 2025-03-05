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RT раскрыл, как Зеленский пытается обмануть Трампа - РИА Новости, 05.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:45 05.03.2025 (обновлено: 22:00 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/zelenskiy-2003300452.html
RT раскрыл, как Зеленский пытается обмануть Трампа
RT раскрыл, как Зеленский пытается обмануть Трампа - РИА Новости, 05.03.2025
RT раскрыл, как Зеленский пытается обмануть Трампа
Выдвигаемые Владимиром Зеленским идеи о перемирии в Черном море и отказе от ударов по энергетическим объектам устарели и озвучиваются в попытке обмануть... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T21:45:00+03:00
2025-03-05T22:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
черное море
россия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
кир стармер
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Выдвигаемые Владимиром Зеленским идеи о перемирии в Черном море и отказе от ударов по энергетическим объектам устарели и озвучиваются в попытке обмануть президента США Дональда Трампа, сообщил телеканал RT со ссылкой на высокопоставленный источник в военно-дипломатических кругах. Ранее Зеленский после перепалки с Трампом в Белом доме попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Глава киевского режима пообещал, что он и его команда готовы работать под сильным руководством американского лидера для достижения мира. В качестве первых шагов он предложил освобождение пленных, перемирие в небе — запрет на ракеты, дальнобойные беспилотники, удары бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре, а также немедленное перемирие на море.В публикации в Telegram-канале "Специально для RT" со ссылкой на источник отмечается, что Зеленский, вероятно, под давлением премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, предложил после перепалки в Белом доме уже давно известные идеи перемирия в Черном море и отказа от ударов по энергообъектам. &quot;Эти темы уже давно неактуальны и могут рассматриваться только в общем контексте урегулирования. Это не предложения и не ответ Трампу. Это, как обычно у Зеленского, попытка обмануть Трампа, навести тень на плетень. Не пройдет&quot;, — отметил источник.По его словам, идея перемирия в Черном море обсуждалась еще в 2023 году, когда была заключена зерновая сделка, позволявшая морем вывозить украинское зерно. Однако обязательства по отношению к России выполнены не были, а вскоре выяснилось, что суда, предназначенные для вывоза зерна, на деле используются для поставок вооружения для ВСУ. Зеленский, выступающий теперь со схожим предложением, на самом деле не предлагает ничего нового и не говорит ничего об интересах Москвы, добавил источник. Он также указал, что идея отказа от ударов по энергообъектам не нова, при этом от ее обсуждения в свое время отказался Киев, решивший бить по мирной энергетической инфраструктуре в России. "Вывод: ничего нового Зеленский не предложил", — подчеркнул источник.В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html
https://ria.ru/20250305/pomosch-2003301475.html
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html
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в мире, черное море, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, кир стармер, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черное море, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Кир Стармер, Эммануэль Макрон
RT раскрыл, как Зеленский пытается обмануть Трампа

RT: Зеленский пытается обмануть Трампа неактуальными идеями об урегулировании

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Выдвигаемые Владимиром Зеленским идеи о перемирии в Черном море и отказе от ударов по энергетическим объектам устарели и озвучиваются в попытке обмануть президента США Дональда Трампа, сообщил телеканал RT со ссылкой на высокопоставленный источник в военно-дипломатических кругах.
Ранее Зеленский после перепалки с Трампом в Белом доме попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Глава киевского режима пообещал, что он и его команда готовы работать под сильным руководством американского лидера для достижения мира. В качестве первых шагов он предложил освобождение пленных, перемирие в небе — запрет на ракеты, дальнобойные беспилотники, удары бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре, а также немедленное перемирие на море.
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В публикации в Telegram-канале "Специально для RT" со ссылкой на источник отмечается, что Зеленский, вероятно, под давлением премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, предложил после перепалки в Белом доме уже давно известные идеи перемирия в Черном море и отказа от ударов по энергообъектам.
«

"Эти темы уже давно неактуальны и могут рассматриваться только в общем контексте урегулирования. Это не предложения и не ответ Трампу. Это, как обычно у Зеленского, попытка обмануть Трампа, навести тень на плетень. Не пройдет", — отметил источник.

По его словам, идея перемирия в Черном море обсуждалась еще в 2023 году, когда была заключена зерновая сделка, позволявшая морем вывозить украинское зерно. Однако обязательства по отношению к России выполнены не были, а вскоре выяснилось, что суда, предназначенные для вывоза зерна, на деле используются для поставок вооружения для ВСУ. Зеленский, выступающий теперь со схожим предложением, на самом деле не предлагает ничего нового и не говорит ничего об интересах Москвы, добавил источник. Он также указал, что идея отказа от ударов по энергообъектам не нова, при этом от ее обсуждения в свое время отказался Киев, решивший бить по мирной энергетической инфраструктуре в России.
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"Вывод: ничего нового Зеленский не предложил", — подчеркнул источник.
В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧерное мореРоссияСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампКир СтармерЭммануэль Макрон
 
 
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